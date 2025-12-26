Trump dice que el plan de paz entre Ucrania y Rusia no avanzará sin su aprobación

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este viernes que el plan de paz de 20 puntos negociado entre Kiev y Washington para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania no avanzará sin su aprobación personal.

“(Zelenski) no tiene nada hasta que yo lo apruebe. Así que veremos qué tiene”, afirmó Trump en una entrevista exclusiva con el portal Politico.

El mandatario estadounidense recibirá este domingo al presidente ucraniano Volodímir Zelenski en su residencia privada de Mar-a-Lago, en Florida, donde pasa las vacaciones navideñas, para discutir el plan que ambos gobiernos han elaborado.

Trump espera hablar pronto con Putin

Trump expresó su confianza en que la reunión será productiva y señaló que el resultado también podría ser favorable para el presidente ruso Vladímir Putin, con quien espera hablar pronto.

El jueves, Zelenski mantuvo una conversación telefónica con los emisarios de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Jared Kushner, en la que se abordaron “nuevas ideas” sobre formatos de negociación, reuniones y la hoja de ruta de las conversaciones de paz, según declaraciones del propio mandatario ucraniano.

El plan de 20 puntos, que Zelenski asegura está completado en un 90%, incluye un pacto de no agresión con Rusia y garantías de seguridad estadounidenses para Ucrania, similares a las ofrecidas por la OTAN.

Entre los puntos más sensibles se encuentran la situación territorial: Kiev propone congelar la línea del frente actual o establecer una zona desmilitarizada en partes de la región de Donetsk todavía bajo control ucraniano pero reclamadas por Moscú.

Otro tema en disputa es la gestión de la central nuclear de Zaporiyia, que permanece bajo control ruso y sigue siendo un foco de tensión internacional.

Según Politico, el plan ha sido rechazado hasta ahora por Moscú, y el encuentro en Mar-a-Lago será clave para determinar si puede haber un avance real en las negociaciones.

Sigue leyendo:

• Papa León XIV se reúne con Zelenski y expresa su “urgente deseo” de una paz justa en Ucrania

• Zelenski discute “nuevas ideas” de paz en Ucrania con emisarios de la Casa Blanca

• Trump dice estar “decepcionado” con Zelenski al afirmar que “no leyó” el último plan de paz