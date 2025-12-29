¿Apostarías por mí? La fecha de estreno y participantes del reality de Univision

El reality show ¿Apostarías por mí? es la primera gran apuesta de la cadena Univision para el 2026. Este programa de telerrealidad servirá para que el público conozca la convivencia de varias parejas reconocidas en el mundo del entretenimiento.

La conducción de este espacio estará a cargo de Alejandra Espinoza y Mark Tacher, quienes contarán cada una de las incidencias.

Esta competencia de convivencia extrema reunirá a 12 parejas de celebridades, quienes vivirán expuestas bajo el mismo techo las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

El formato busca poner a prueba no solo el amor y la confianza de las parejas, sino también su resistencia física y emocional a través de diversos desafíos, tentaciones y juegos de estrategia donde cada decisión se convierte en una apuesta sobre la relación, según reseñan en la página web de Univision.

Los televidentes no solo actúan como observadores a través de las cámaras de la plataforma ViX, sino que también tienen el poder de votar semanalmente para salvar a sus favoritos, decidiendo quién continúa en la competencia y quién debe abandonar la villa.

El premio para los ganadores son $300.000 dólares en efectivo, una oportunidad para comenzar algún proyecto.

Quiénes son los participantes de ¿Apostarías por mí?

Entre las figuras que vivirán esta experiencia están el locutor Raúl “El Pelón” Molinar junto a su esposa Laura Molinar, el actor cubano Adrián Di Monte con su pareja Nuja Amar, y la popular pareja de redes sociales formada por la presentadora Alejandra Jaramillo y el colombiano Beta Mejía. También se unen a la competencia los atletas Franco Tradardi y Breh Badassifier, así como el veterano actor René Strickler acompañado de su esposa Rubí Cardozo.

La lista continúa con la polémica y conocida pareja colombiana integrada por Alina Lozano y Jim Velásquez, seguidos por el dúo musical de Domino Saints, Gigi Ojeda y David Leal. En el grupo de confirmados está la creadora de contenido Tiby Camacho junto a José Medina.

Se habla de la posibilidad de que Mario Bezares, ganador de La Casa de los Famosos México 2, también se sume al proyecto.