Cara a cara con el 2026
El año que dejamos atrás trajo retos para muchos hogares latinos
En esta última columna del año, cercana ya al final de la temporada navideña, que terminará el 6 de enero, Día de los Tres Reyes o la Epifanía y que es un período de reflexión y de reunirnos en comunidad, desde la Hispanic Federation queremos enviar un saludo a las y los lectores, y aprovechar la oportunidad para honrar a nuestras familias y a las tradiciones que nos unen como latinos.
El año que dejamos atrás trajo retos para muchos hogares latinos. Hemos enfrentado alzas en el costo de la vida, incertidumbres diarias y repetidos e intensos ataques desde muchos sectores Todo eso, lamentablemente, ha tenido un impacto negativo en nuestras comunidades.
Pero por otra parte, hemos puesto en evidencia nuestra resiliencia y nuestra fuerza. Hemos demostrado lo que significa mantenernos unidos, con dignidad y con compromiso. Porque así somos.
En Hispanic Federation estamos orgullosos de servir y abogar por nuestra comunidad de maneras concretas. Durante 2025, redoblamos nuestra ayuda para que muchas familias se mantuvieran saludables, conectándolas con servicios de salud y prestándoles apoyo esencial. También distribuimos alimentos y materiales escolares, para asegurar que ninguna familia pasara hambre y que los niños pudieran aprender más y mejor en la escuela. Asimismo, acompañamos a pequeños negocios y a emprendedoras y emprendedores en su camino hacia el empoderamiento económico, e invertimos en centros de tecnología que ofrecen oportunidades prometedoras a la próxima generación.
También continuamos colaborando muy de cerca con nuestras comunidades inmigrantes, acompañando a familias que siguen enfrentando incertidumbre y conectando a muchas personas con servicios de orientación legal y recursos esenciales, y brindándoles el apoyo necesario para navegar sistemas complejos y realizar trámites engorrosos.
Sabemos que las familias inmigrantes son parte fundamental de nuestra nación, y que siempre se debe proteger su humanidad y dignidad. El trabajo de la Federación se basa en nuestra certeza de que las familias latinas merecen vivir con dignidad, oportunidades y seguridad. Es que nosotros también somos parte integral de esa comunidad y vivimos estas realidades junto a todos ustedes.
De manera que durante el nuevo año que iniciaremos juntos esta semana, sigamos cuidándonos, apoyándonos y manteniendo vivas nuestras esperanzas. Juntos, seguiremos construyendo un futuro en el que todas las familias latinas puedan prosperar y mejorar su calidad de vida.
De parte de todas y todos los integrantes de la Hispanic Federation, hoy les deseo un 2026 repleto de nuevas posibilidades.
Si quieren más detalles sobre el trabajo de la Hispanic Federation y las muchas organizaciones sin fines de lucro que la integran, consulten nuestro sitio Web.
¡Celebren con nosotros el 36to aniversario de la Hispanic Federation, y hasta la próxima columna!
Frankie Miranda es el presidente de la Hispanic Federation