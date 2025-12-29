Cara a cara con el 2026

En esta última columna del año, cercana ya al final de la temporada navideña, que terminará el 6 de enero, Día de los Tres Reyes o la Epifanía y que es un período de reflexión y de reunirnos en comunidad, desde la Hispanic Federation queremos enviar un saludo a las y los lectores, y aprovechar la oportunidad para honrar a nuestras familias y a las tradiciones que nos unen como latinos.

El año que dejamos atrás trajo retos para muchos hogares latinos. Hemos enfrentado alzas en el costo de la vida, incertidumbres diarias y repetidos e intensos ataques desde muchos sectores Todo eso, lamentablemente, ha tenido un impacto negativo en nuestras comunidades.

Pero por otra parte, hemos puesto en evidencia nuestra resiliencia y nuestra fuerza. Hemos demostrado lo que significa mantenernos unidos, con dignidad y con compromiso. Porque así somos.

En Hispanic Federation estamos orgullosos de servir y abogar por nuestra comunidad de maneras concretas. Durante 2025, redoblamos nuestra ayuda para que muchas familias se mantuvieran saludables, conectándolas con servicios de salud y prestándoles apoyo esencial. También distribuimos alimentos y materiales escolares, para asegurar que ninguna familia pasara hambre y que los niños pudieran aprender más y mejor en la escuela. Asimismo, acompañamos a pequeños negocios y a emprendedoras y emprendedores en su camino hacia el empoderamiento económico, e invertimos en centros de tecnología que ofrecen oportunidades prometedoras a la próxima generación.

También continuamos colaborando muy de cerca con nuestras comunidades inmigrantes, acompañando a familias que siguen enfrentando incertidumbre y conectando a muchas personas con servicios de orientación legal y recursos esenciales, y brindándoles el apoyo necesario para navegar sistemas complejos y realizar trámites engorrosos.

Sabemos que las familias inmigrantes son parte fundamental de nuestra nación, y que siempre se debe proteger su humanidad y dignidad. El trabajo de la Federación se basa en nuestra certeza de que las familias latinas merecen vivir con dignidad, oportunidades y seguridad. Es que nosotros también somos parte integral de esa comunidad y vivimos estas realidades junto a todos ustedes.

De manera que durante el nuevo año que iniciaremos juntos esta semana, sigamos cuidándonos, apoyándonos y manteniendo vivas nuestras esperanzas. Juntos, seguiremos construyendo un futuro en el que todas las familias latinas puedan prosperar y mejorar su calidad de vida.

De parte de todas y todos los integrantes de la Hispanic Federation, hoy les deseo un 2026 repleto de nuevas posibilidades.

Si quieren más detalles sobre el trabajo de la Hispanic Federation y las muchas organizaciones sin fines de lucro que la integran, consulten nuestro sitio Web.

¡Celebren con nosotros el 36to aniversario de la Hispanic Federation, y hasta la próxima columna!

Frankie Miranda es el presidente de la Hispanic Federation