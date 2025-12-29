Desestiman cargos contra tiktoker mexicano baleado en arresto de inmigración en California

Un tribunal federal desestimó las acusaciones contra Carlitos Richard Parias, un ciudadano mexicano y creador de contenido en redes sociales, quien resultó herido de bala por agentes federales durante un operativo migratorio en octubre en el sur de Los Ángeles, California.

El juez federal de distrito, Fernando M. Olgin, dictó la anulación de la imputación basándose en irregularidades procesales por parte de las autoridades. Según el tribunal, el Gobierno no garantizó el acceso del acusado a un abogado durante su periodo de detención.

Además, el juez señaló que la fiscalía no cumplió con los plazos establecidos por la corte. Entre los incumplimientos destaca la falta de publicación de las grabaciones de las cámaras corporales de los agentes que participaron en el operativo, una prueba clave para esclarecer los hechos del incidente, informó Telemundo Noticias.

¿Qué ocurrió durante el operativo migratorio?

Carlitos Richard Parias, conocido en redes sociales como Richard LA, fue interceptado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en lo que la agencia describió como un “control de tráfico con fines específicos”. Durante la intervención, Parias recibió un disparo en el codo por parte de un agente federal.

En el mismo evento, un oficial de los U.S. Marshals resultó herido. Según la versión oficial de la fiscalía: “Un agente federal disparó su arma, dándole a Parias en el codo, y que una bala rebotó e hirió a otro oficial en la cabeza”.

Las autoridades federales acusaron originalmente a Parias de intentar evadir su arresto migratorio. Según el informe de los agentes, el detenido habría utilizado su vehículo para embestir las unidades oficiales que lo rodeaban con el fin de abrirse paso y escapar.

A pesar de estas acusaciones de resistencia a la autoridad y agresión, las fallas técnicas y legales señaladas por el juez Olgin invalidaron la causa penal presentada por el Gobierno. Hasta el momento, la defensa legal de Parias no ha emitido declaraciones adicionales sobre la resolución del tribunal.

Sigue leyendo: