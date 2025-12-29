Gmail te permitirá cambiar la dirección del correo sin perder tus mensajes

Durante años, cambiar una dirección de Gmail fue una tarea incómoda. Google obligaba a crear una cuenta nueva y trasladar manualmente correos, archivos, contactos y fotos, un proceso que muchos evitaban por miedo a perder información. Esa rigidez podría estar cerca de terminar.

Google ya comenzó a probar una nueva función que permitiría modificar el nombre de la dirección @gmail.com sin perder mensajes ni datos, manteniendo la misma cuenta activa.

Aunque todavía no está disponible de forma general, la opción ya aparece en documentos de soporte de la compañía, lo que confirma que el desarrollo está en marcha.

Cómo funcionará el cambio de dirección en Gmail

Hasta ahora, Google sostenía que “no era posible” cambiar la dirección principal. La única alternativa era abrir otra cuenta y migrar todo el contenido, algo que implicaba tiempo, errores y confusión.

Según la información disponible, el usuario podrá sustituir su dirección actual por una nueva, más acorde a su identidad personal o profesional, sin perder acceso a correos, archivos de Drive, fotos, contactos ni historial de actividad.

Un punto clave es que la dirección antigua no se elimina: pasa a funcionar como un alias. Esto significa que cualquier mensaje enviado al correo anterior seguirá llegando a la bandeja de entrada, evitando pérdidas de comunicación.

Además, el acceso a servicios como YouTube, Google Maps o Google Drive continuará funcionando con normalidad, ya que la cuenta de Google sigue siendo la misma.

Restricciones que impone Google

El cambio no será ilimitado. Google establece algunas condiciones importantes:

No se podrá crear otra dirección de Gmail durante 12 meses tras el cambio.

La nueva dirección no podrá eliminarse una vez creada.

La función se implementará de forma gradual y no estará disponible de inmediato para todos.

Estas medidas buscan mantener la estabilidad del sistema y evitar el uso abusivo de identidades cambiantes.

Por ahora, la función aparece en páginas de soporte en idiomas específicos, lo que indica una fase de prueba. Google suele lanzar este tipo de cambios de manera progresiva, evaluando su funcionamiento antes de habilitarlos a nivel global.