Lucía Méndez reaparece y sorprende con su apariencia más joven

La actriz y cantante mexicana Lucía Méndez causó revuelo entre sus seguidores luego de que comenzaron a circularan unas recientes imágenes en las que aparece luciendo un rostro más joven y un estilo renovado, muy diferente al que había mostrado en los últimos años.

Mediante sus historias de Instagram, la artista publicó una fotografía en compañía de la conductora Galilea Montijo, acompañada del siguiente mensaje: “Gali, es un placer estar contigo, ¡feliz Navidad!”.

En la instantánea, Méndez viste un ajustado vestido en tonos negro y rojo que resalta su figura; sin embargo, lo que más captó la atención fue su cara, ya que muchos aseguran que luce como si tuviera entre 45 y 50 años, a pesar de que la cantante está a punto de cumplir 71.

Como era de esperarse, el regreso de la intérprete no pasó desapercibido y de inmediato, usuarios y especialistas comenzaron a comentar sobre su apariencia, destacando su look más fresco y rejuvenecido gracias a que la intérprete mostró un rostro más firme, rasgos mejor definidos y un maquillaje discreto que realzó su piel y un peinado, lo que llevaron a muchos a asegurar que sin duda alguna “rejuveneció varios años”.

Sin embargo, su nueva imagen de inmediato generó un debate en redes sociales, donde algunos aplaudieron su nuevo look y otros tantos reflexionaron sobre los estándares de belleza dentro del medio artístico.

Cabe recordar que, a lo largo de su carrera, Lucía Méndez ha sido abierta respecto al uso de tratamientos estéticos, aunque ha reiterado que no se ha sometido a cirugías plásticas. La cantante ha reconocido que cuida su imagen mediante diversos procedimientos, aunque ha preferido mantenerse reservava sobre los detalles específicos de cada uno.

Lucía Méndez con un estilo totalmente renovado, rejuvenecido y lleno de frescura, se ve hermosa pic.twitter.com/iTEglyFJUY — "TN Todo Noticias" (@Todo_Noticia1) December 27, 2025

Sigue leyendo: