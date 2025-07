Lucía Méndez demandará a TVNotas por difamación y rumores de su salud

Lucía Méndez ofreció declaraciones a Gustavo Adolfo Infante y manifestó estar molesta tras una reciente noticia en la que se habló de ella, donde se hicieron fuertes acusaciones sobre el supuesto motivo de su hospitalización. La revista TVNotas aseguró que ella aparentemente se encontraba en un centro de salud por fumar al menos siete ‘churros’ de marihuana, situación que ella desmintió.

La cantante de 70 años aseguró que solo la están difamando debido a que querrían perjudicar su imagen. Además, aclaró que cuando era mucho más joven sí aprovechó para divertirse de diversas maneras y una de ellas fue con cannabis, pero eso no tiene nada que ver con lo que escribieron en la nota, dado que aseguraron que la mexicana, según tendría un tumor por el consumo excesivo de marih**na.

“Es totalmente mentira, es falso, es una difamación. Quiero decirte que yo jamás he dicho que no he probado el cannabis. Cuando yo era más joven, me ayudó, me divirtió, pero en este momento es una gran difamación que yo haya llegado al hospital con un tumor por fumarme siete porros de cannabis todos los días”, le comentó al periodista.

Méndez le comentó a Infante que decidió irse por las instancias legales para atacar la problemática que existe en cuanto a la difamación de su imagen, que con años de carrera ha logrado construir: “Sí voy a demandar, con mi abogada Daniela Lucio, que ya tiene todo preparado con su bufete”.

La empresaria y actriz no entiende la razón de una noticia falsa y más de ese tipo. Por ello, le presentó pruebas a Gustavo Adolfo para demostrarle el motivo por el cual ella tuvo que ser internada temporalmente en un centro de salud, y aunque no reveló la verdadera razón, solo se enfocó en explicar que no tiene nada que ver con lo publicado por TVNotas. “Aquí está el comprobante del hospital, porque yo no tengo por qué mentir”, explicó Lucía durante la conversación.

Además, mencionó que su carrera artística se ha visto empañada por una gran cantidad de difamaciones a las que en ocasiones no les presta atención, pero considera que esto ha llegado a su límite y no puede permitir que este tipo de circunstancias sobre su vida se vean afectadas de tal manera. Una de ellas es que ha perjudicado su salud emocional, mientras otros opinan sin conocer lo ocurrido.

