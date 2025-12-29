Nueva York: el tiempo para hoy lunes 29 de diciembre

¿En qué deberías basarte para elegir tu atuendo para salir por las calles de Nueva York este lunes? La predicción del clima para el día de hoy en la Gran Manzana marca una temperatura máxima de 50 grados Fahrenheit (10ºC) y una mínima de 28 grados Fahrenheit (-2ºC). Junto a esto, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” que tú mismo vas a percibir rondará los 39ºF (4ºC) de máxima y 39ºF (4ºC) de mínima.

La probabilidad de lluvia es del 70% durante el día y del 3% a lo largo de la noche, mientras que tendremos una nubosidad del 44% en el transcurso del día y del 11% en el curso de la noche.

Además, se esperan ráfagas de viento que alcanzarán un máximo de 17.4 mph durante la primera mitad del día y los 22.99 mph durante la noche, por lo que se recomienda llevar ropa ligera. En esta época del año, el amanecer tendrá lugar a las 07:20 h, mientras que el crepúsculo ocurrirá a las 16:36 h. En total habrá 9 horas de sol durante el día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

El clima en Nueva York mañana se esperan cielos despejados. Las temperaturas se moverán entre los 28 y los 34 grados Fahrenheit (-2 y 1 grados Celsius). Las probabilidades de lluvia serán de 4% por la mañana, 4% por la tarde y 4% por la noche.

El clima en Nueva York

Nueva York cuenta con un clima principalmente húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos cálidos. Las precipitaciones son comunes durante todo el año, con tormentas durante el verano y nevadas en invierno. La cercanía de la costa del Atlántico ayuda a suavizar los extremos de temperatura. Los meses más fríos son entre diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Un país tan extenso como Estados Unidos presenta climas muy contrastados según la zona y la época del año. En la Costa Este, los climas que predominan son el húmedo subtropical de la región sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos calurosos y húmedos e inviernos frescos con precipitaciones abundantes en zonas de costa, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año, con nevadas que después es convierten en nevadas en invierno y fuertes tormentas en los meses centrales del verano.

En la región oeste de Estados Unidos se dan al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos muy fríos y veranos templados y veranos extremadamente calurosos e inviernos templados en el cálido. Los dos tienen poca presencia de precipitaciones. El clima mediterráneo se encuentra en la zona de costa del la región oeste, con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.