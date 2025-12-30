Administración Adams: más de 25,000 armas han sido confiscadas de las calles en NYC

Más de 25.000 armas de fuego ilegales fueron incautadas en las calles de la ciudad desde enero de 2022, lo que según las autoridades ha sido clave en la disminución de los tiroteos.

El alcalde Eric Adams, y la comisionada del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), Jessica S. Tisch, dieron a conocer el reporte, e hicieron hincapié que solo en lo que va de este año, el NYPD ya ha confiscado más de 5,200 de esos dispositivos.

En su balance, la administración Adams, que dentro de pocas horas entregará el poder al alcalde electo Zohran Mamdani, recordó la reducción de balaceras en un 55%, y homicidios en un 35,5% desde el comienzo de su mandato.

“Las cifras no mienten, por eso nos enorgullece anunciar otro logro importante: 25.000 armas retiradas de las calles desde que asumimos el cargo. En un mundo donde una sola arma puede destrozar a toda una comunidad, retirar 25.000 armas ha salvado innumerables vidas y ha mantenido a muchas familias unidas”, agregó.

Además destacó que la disminución de estos delitos violentos también puede atribuirse a la labor preventiva de los mediadores de la violencia, quienes se han realizado un trabajo con las comunidades de vecindarios vulnebrables.

El alcalde Adams otorgó la Llave de la Ciudad de Nueva York a 29 organizaciones que participan en el programa del Sistema de Gestión de Crisis (CMS), administrado por la Oficina para la Prevención de la Violencia Armada del Departamento de Juventud y Desarrollo Comunitario de la Ciudad de Nueva York.

El CMS es una alianza de organizaciones que incluye una red de residentes, líderes comunitarios y personas influyentes que median en los conflictos comunitarios, conectan a los jóvenes de 16 a 24 años con mayor riesgo de sufrir violencia armada con programas de mentoría y planes de reducción de riesgos, y movilizan a la comunidad para promover la paz y cambiar las normas sociales en torno al uso de la violencia.

Se basa en un modelo de intervención y alcance comunitario, con servicios integrales que mejoran la calidad de vida, abordan el trauma y promueven la paz entre las personas más afectadas por la violencia, garantizando al mismo tiempo que los neoyorquinos históricamente marginados tengan acceso a las oportunidades necesarias para prosperar. Veintinueve organizaciones fueron reconocidas por su labor para mantener la seguridad en las comunidades, recibiendo una Llave de la Ciudad de Nueva York para cada distrito.

“Retirar las armas ilegales de nuestras calles es una de las formas más importantes de proteger vidas, y el Departamento de Policía de Nueva York se ha mantenido firmemente centrado en esa misión”, declaró la comisionada de la policía de Nueva York, Tisch.