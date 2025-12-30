Apuñalaron a turista canadiense en congestión decembrina cerca de Times Sq: Nueva York salvaje

Un turista fue apuñalado ayer afuera de Bryant Park, en las adyacencias de Rockefeller Center y Times Square, meca turística y teatral de Nueva York, zona mucho más congestionada durante el feriado decembrino.

Se desconocen las razones del apuñalamiento, que ocurrió poco después de las 5:30 p.m. del lunes, cerca de la calle 40 y la 6ta Avenida, en Midtown Manhattan. La Policía informó que un hombre de 44 años fue herido en la pierna y llevado al Hospital Bellevue en condición estable.

Fuentes informaron a ABC News que la víctima era un turista canadiense que estaba visitando Bryant Park. Al parecer el hombre relató que estaba agachado atándose los cordones de los zapatos cuando sintió una puñalada en la pierna izquierda, pero al principio no se dio cuenta de lo que había sucedido.

Se alejó del lugar, pero poco después notó sangre y se percató de que alguien le había clavado un objeto punzante en la pierna. La policía continuaba buscando al sospechoso anoche. Debido a las celebraciones masivas de Año Nuevo se esfuerza un amplio refuerzo policial y cierre de calles en Midtown desde la mañana de este 31 de diciembre.

Quien posea información sobre este caso debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

También este mes una turista de California fue apuñalada en un baño de la famosa tienda Macy’s en Herald Square cuando estaba cambiando el pañal de su bebé. Luego Kerri Aherne (43) fue detenida como sospechosa y se informó que había sido dada de alta de una unidad psiquiátrica de Manhattan la mañana del ataque, tras haber estado internada durante más de un año.

A pesar de que NYC reporta una cifra récord a la baja de homicidios y tiroteos, los apuñalamientos siguen sacudiendo la ciudad, comentó en junio New York Post. En general son comunes los apuñalamientos y cortes. La tendencia actual pareciera ser menos personas baleadas, pero más acuchilladas, al cierre de la gestión del alcalde Eric Adams.

Hasta finales de septiembre de 2024 más de 65 personas murieron por arma blanca ese año, por encima de 54 a ese mismo momento en 2023. Eso dejó un promedio de que cada semana un neoyorquino había perdido la vida por armas blancas.