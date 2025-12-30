Escándalo en Minnesota: Trump suspende fondos de guarderías por presunto fraude millonario

El gobierno de Donald Trump suspendió todos los pagos federales de cuidado infantil al estado de Minnesota y exigió una auditoría integral de los centros de guardería, mientras crece un escándalo de fraude que, según las autoridades, ya supera los $1,000 millones de dólares.

“Hemos congelado todos los pagos de cuidado infantil al estado de Minnesota”, escribió el subsecretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), Jim O’Neill, en la red social X. La decisión se produce días después de que un video viral de YouTube atrajera atención nacional sobre presuntas irregularidades en guarderías del área de Minneapolis.

HHS anuncia tres medidas

O’Neill acusó al estado de haber “canalizado millones de dólares de los contribuyentes a guarderías fraudulentas durante la última década” y anunció tres medidas para frenar el flujo de fondos federales vulnerables a abusos.

La primera establece que todo pago canalizado a través de la Administración para Niños y Familias (ACF, por sus siglas en inglés) deberá contar con recibos o evidencia fotográfica. La segunda exige al gobernador demócrata Tim Walz una “auditoría exhaustiva” de los centros señalados, incluyendo registros de asistencia, licencias, quejas, investigaciones e inspecciones.

Como tercera medida, el HHS habilitó una línea directa y un correo electrónico en el sitio federal childcare.gov para recibir denuncias de fraude. “Ya sea que usted sea padre, proveedor o miembro del público en general, queremos saber de usted”, afirmó O’Neill. “Hemos cerrado el grifo del dinero y estamos encontrando el fraude”.

We have frozen all child care payments to the state of Minnesota.



You have probably read the serious allegations that the state of Minnesota has funneled millions of taxpayer dollars to fraudulent daycares across Minnesota over the past decade.



Today we have taken three actions… pic.twitter.com/VYbyf3WGop — Deputy Secretary Jim O'Neill (@HHS_Jim) December 30, 2025

Malversación de fondos

Las autoridades federales han confirmado hasta ahora al menos $1,000 millones de dólares en fondos malversados y 92 personas acusadas, según la oficina del fiscal federal. De ellas, 82 son inmigrantes somalíes, aunque los investigadores han advertido que el monto total del fraude podría ascender hasta los 9 mil millones de dólares.

El caso volvió al centro del debate tras la difusión de un video del youtuber Nick Shirley, publicado el viernes, en el que documenta visitas a guarderías que recibían millones en fondos estatales pese a aparentar estar cerradas o fuera de operación.

Agencias federales como el FBI, el Departamento de Seguridad Nacional y la Administración de Pequeñas Empresas han intensificado acciones en el estado, mientras legisladores republicanos reclaman investigaciones más amplias. Las autoridades señalaron que el presunto cabecilla del esquema es una persona blanca, aunque decenas de somalíes ya han sido condenados o enfrentan cargos adicionales.

Sigue leyendo: