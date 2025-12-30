Líder republicano pide deportar a “todo somalí involucrado en fraude en Minnesota”

El líder de la mayoría en la Cámara de Representantes, el republicano Tom Emmer, elevó este lunes el tono del debate sobre el fraude en Minnesota al pedir abiertamente la deportación de todos los somalíes implicados en los esquemas investigados por las autoridades federales, incluidos aquellos que ya cuentan con ciudadanía estadounidense.

En una serie de mensajes publicados en la red social X, Emmer sostuvo que quienes hayan defraudado a los contribuyentes no deberían permanecer en el país bajo ninguna circunstancia.

“Tengo tres palabras sobre los somalíes que han cometido fraude contra los contribuyentes estadounidenses: envíenlos a casa”, escribió el republicano por Minnesota.

El legislador fue más allá al plantear que incluso a los ciudadanos naturalizados se les debería revocar la ciudadanía para proceder a su expulsión. “Si necesitamos cambiar la ley para hacerlo, lo haré”, añadió.

Emmer, considerado el número tres en la jerarquía de la Cámara baja, enmarcó su postura en un discurso más amplio sobre inmigración y asimilación cultural.

“Nuestra nación no tolerará a quienes se aprovechan de nuestra caridad y se niegan a asimilarse a nuestra cultura”, afirmó, reforzando la línea dura en un contexto en el que la administración de Donald Trump ha vinculado el escándalo con su ofensiva contra la inmigración.

Investigación federal

Las declaraciones de Emmer coinciden con un aumento de la presencia federal en Minnesota.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmó el lunes que agentes federales se encuentran en el estado como parte de una “investigación masiva sobre cuidado infantil y otros fraudes desenfrenados”, en referencia a múltiples programas financiados con fondos públicos.

A comienzos de este mes, fiscales federales anunciaron que la investigación se amplió de forma significativa, con la imputación de seis personas adicionales.

Según datos citados por los fiscales a The Hill, hasta ahora 98 personas han sido acusadas en relación con estos esquemas, de las cuales 85 son de ascendencia somalí. No obstante, el The New York Times ha informado, citando a la fiscalía, que la “gran mayoría” de los acusados son ciudadanos estadounidenses.

Las pesquisas actuales abarcan presuntas prácticas de facturación fraudulenta en 14 programas financiados por Medicaid, después de que las autoridades se concentraran inicialmente en tres programas estatales de protección social.

De acuerdo con una evaluación preliminar mencionada por los fiscales y recogida por el Times, más de la mitad de los $18,000 millones de dólares destinados a estos programas podrían haber sido robados.

