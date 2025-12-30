Lotería de Nueva Jersey afirma que dos boletos de Powerball premiados con $50,000 vencerán pronto

La Lotería de Nueva Jersey lanzó una alerta pública para localizar a los dueños de dos boletos de Powerball, cada uno con un premio de $50,000, que están a punto de vencer si no son reclamados a tiempo.

Dónde se vendieron y cuándo vencen

De acuerdo con la Lotería estatal, los jugadores en Nueva Jersey tienen un año para cobrar sus premios antes de que estos expiren.

Uno de los boletos ganadores fue vendido el 13 de enero de 2025 en una tienda 7-Eleven ubicada en Lafayette Road, Edison, en el condado de Middlesex.

Este premio vence el 13 de enero de 2026.

El segundo boleto se vendió el 1 de febrero de 2025 en Wine Outlet, en Arnold Avenue, Point Pleasant Beach, dentro del condado de Ocean. Este premio expira el 1 de febrero de 2026.

“El tiempo se agota para que los titulares de dos boletos de Powerball con premios de $50,000 cada uno reclamen sus ganancias”, informó la Lotería de Nueva Jersey este lunes.

Cómo ganaron los premios

Ambos boletos corresponden a premios de tercer nivel, al coincidir con cuatro números más el Powerball.

Para el sorteo del 13 de enero de 2025, los números ganadores fueron: 4, 6, 16, 39 y 66, con Powerball 9 y Power Play de 2X.

Para el sorteo del 1 de febrero de 2025, los números fueron: 23, 29, 32, 49 y 61, con Powerball 8 y Power Play de 2X.

Otros boletos del mismo sorteo ya fueron cobrados

La Lotería confirmó que otros dos boletos de $50,000 correspondientes al sorteo del 1 de febrero ya fueron reclamados.

Uno fue comprado en un 7-Eleven de Madison Avenue en Cresskill, en el condado de Bergen, y el otro en una tienda Wawa sobre la Ruta 45 en Pilesgrove, dentro del condado de Salem.

