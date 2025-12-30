Pasajero se baleó a sí mismo en el Metro de Nueva York y luego fingió que había sido atacado: acusación

Gary Grinshtein, joven de 27 años, fue arrestado como sospechoso de haberse baleado a sí mismo en el Metro de Nueva York y luego haber engañado a la policía diciendo que otra persona le había disparado, desatando una persecución en vano.

Grinshtein fue encontrado con una herida de bala en el pecho y llevado al Hospital Mount Sinai West, donde su versión de los hechos se desmoronó durante el interrogatorio, según una fuente policial.

Al parecer el sospechoso se adentró en una zona restringida de la estación F/M de la calle 57 en la 6ta Avenida en Midtown West, donde se disparó a sí mismo tras una discusión con un familiar alrededor de las 10:13 p.m. del domingo.

Los agentes que acudieron al lugar tras escuchar los disparos encontraron al sospechoso herido en la calle, donde les dijo que había sido víctima de un tiroteo. Se recuperó un arma en el lugar de los hechos, acotó Daily News.

Luego los investigadores determinaron que el balazo se la había infligido él mismo. En el hospital fue arrestado y acusado de denuncia falsa, posesión ilegal de arma de fuego, imprudencia temeraria y allanamiento de morada. Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

Busque ayuda

Llame al 911, 988 o al (800)-942-6906.

o al Envíe el mensaje de texto “ WELL ” a 65173.

” a Línea Nacional de Ayuda contra la Violencia Doméstica 1-800-799-SAFE (7233) y www.thehotline.org

Revise información en https://nycwell.cityofnewyork.us/es/ www.988lineadevida.org https://www.bbc.com/mundo/articles/c87g2n139e9o

A principios de este mes dos adolescentes hispanos de 18 años fueron arrestados como sospechosos de haber disparado en la estación de buses y subterráneo Port Authority, uno de los centros de transporte más concurridos de la ciudad de Nueva York.

En toda la ciudad la delincuencia en el sistema de transporte público de la ciudad cayó casi 25% en noviembre en comparación con el mismo mes en 2024. Esto convirtió al mes pasado en el noviembre más seguro en materia de delitos relacionados con el transporte público, excluyendo la pandemia de COVID-19, cuando el número de pasajeros se desplomó.

Sin embargo, la violencia es constante en el transporte público de NYC. En general hay frecuentes accidentes y ataques aleatorios que mezclan varios problemas con los que la ciudad ha estado lidiando durante años, como “la indigencia, la inmigración y el abuso de sustancias“, resumió CNN a fines de 2024.

En general los tiroteos han disminuido 23% en toda la ciudad en comparación con el año anterior, según datos policiales. Pero la violencia juvenil con golpes y armas de fuego y blancas sigue siendo constante en Nueva York, incluyendo ataques a agentes de NYPD. Algunas víctimas son alcanzadas al azar. Los enfrentamientos suelen estar vinculados con batallas entre pandilleros por el territorio, y los sospechosos a veces se incriminan al alardear y publicar sobre sus crímenes en las redes sociales.