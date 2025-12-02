Balacera en estación Port Authority de bus y Metro de Nueva York: 2 latinos arrestados

Dos adolescentes de 18 años fueron arrestados anoche como sospechosos de haber disparado en la estación de buses y subterráneo Port Authority, uno de los centros de transporte más concurridos de la ciudad de Nueva York.

Milagrosamente nadie resultó herido, informó el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD). Ronald Gutiérrez y Carlos Loyo Jhean, ambos de 18 años, fueron detenidos en relación con el incidente ocurrido alrededor de las 8:30 p.m. del lunes en el entrepiso de los líneas A/C/E del Metro.

Los agentes que respondieron a una llamada al 911 sobre disparos en la estación recuperaron un casquillo, pero no el arma utilizada. La policía sigue investigando a quién le dispararon los sospechosos, indicó Gothamist.

Gutiérrez fue acusado de imprudencia temeraria, posesión ilegal de un cuchillo y hurto de servicio, que normalmente se produce al saltar un torniquete de acceso al Metro, según NYPD. Las autoridades indicaron que su dirección era el cercano Hotel Row, en la 8va Avenida de Midtown, que en los últimos años ha servido como uno de los albergues más grandes de la ciudad para familias migrantes.

Loyo también fue acusado de imprudencia temeraria y robo de servicio. La policía indicó que reside en North Corona, Queens. Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

En la Comisaría Sur de Midtown, que incluye la estación Port Authority, el crimen en el transporte público ha aumentado 8% en comparación con el mismo período de 2024, según NYPD. Ello incluye el caso de una mujer que acuchilló una trabajadora de Greyhound en septiembre. La zona también incluye Times Sq, meca turística y teatral de Nueva York de fama mundial que ha estado plagada de violencia, donde mataron a un joven la semana pasada.

En toda la ciudad la delincuencia en el sistema de transporte público de la ciudad cayó casi 25% en noviembre en comparación con el mismo mes en 2024. Esto convierte al mes pasado en el noviembre más seguro registrado en materia de delitos relacionados con el transporte público, excluyendo la pandemia de COVID-19, cuando el número de pasajeros se desplomó.

Los tiroteos han disminuido 23% en toda la ciudad en comparación con el año anterior, según datos policiales. Pero la violencia juvenil con golpes y armas de fuego y blancas sigue siendo constante en Nueva York, incluyendo ataques a a agentes de NYPD. Algunas víctimas son alcanzadas al azar. Los enfrentamientos suelen estar vinculados con batallas entre pandilleros por el territorio, y los sospechosos a veces se incriminan al alardear y publicar sobre sus crímenes en las redes sociales.

Hay víctimas de todas las edades. En noviembre 32 jóvenes sospechosos -algunos menores de edad- fueron arrestados y acusados en el mayor desmantelamiento de una sola pandilla en Queens (NYC), que además permitió incautar un arsenal de armas letales. Además, Jordan García, niño de 10 años, murió baleado junto a la joven Kiyah Mae Scott (21) en un tiroteo que dejó además cinco personas heridas en Newark, la ciudad más poblada de Nueva Jersey.

En septiembre Sanjay Samuel, niño de 13 años, murió en el hospital donde estaba en coma, dos días después de haber sido baleado en la cabeza camino a la escuela en Queens (NYC). A fines de agosto una mujer de 69 años que caminaba con una andadera fue alcanzada mortalmente en la cara por una bala perdida a una cuadra de su casa durante un tiroteo a plena luz del día en East Harlem.