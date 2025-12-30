Petro confirma ataque de Trump a “laboratorio” de drogas del ELN en Venezuela

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó este martes que la administración de Donald Trump bombardeó en territorio venezolano una instalación que, según dijo, pertenecería al Ejército de Liberación Nacional (ELN) y estaría ubicada en la zona de Maracaibo.

Petro sostuvo que se trataría de una “fábrica” vinculada al procesamiento de droga y expresó su preocupación por el alcance de la operación, que atribuyó directamente a Estados Unidos, según escribió en un extenso mensaje publicado en X.

“Sabemos que Trump bombardeó una fábrica, en Maracaibo”, señaló Petro, al tiempo que advirtió que allí “mezclan la pasta de coca para hacerla cocaína y aprovecha la ubicación en el mar de Maracaibo”.

Para el mandatario colombiano, el objetivo atacado estaría ligado exclusivamente al ELN, grupo armado al que responsabilizó de facilitar actividades ilegales y de “invadir Venezuela” mediante lo que describió como su “traqueteo y su dogma mental”.

Las declaraciones de Petro se producen un día después de que el propio Trump asegurara que Estados Unidos destruyó la semana pasada una instalación de producción de droga en Venezuela, sin precisar públicamente si el ataque ocurrió dentro del territorio venezolano.

Desde hace semanas, el presidente estadounidense ha advertido que su campaña de presión contra el régimen de Nicolás Maduro incluiría ataques a objetivos en tierra, además de operaciones marítimas.

Niega ser el “testaferro” de Maduro

Petro también dijo que a Trump “le han hecho creer” que él es “testaferro de Maduro”, algo que atribuyó a desinformación y a la influencia de sectores de extrema derecha en Estados Unidos.

Añadió que desconoce si Maduro ha extraído riquezas de manera ilegítima de Venezuela, pero afirmó que en Colombia no existe prueba de narcotráfico contra el mandatario venezolano.

En su mensaje, Petro cuestionó la estrategia antidrogas impulsada por Washington y afirmó que muchas de las lanchas atacadas recientemente con misiles, tanto en operaciones de Colombia como en acciones realizadas con apoyo colombiano fuera del país, “no llevaban cocaína sino cannabis”.

Calificó esta situación como un “problema paradójico”, al recordar que el cannabis es legal en muchas partes de Estados Unidos.

Petro vinculó parte del problema al ELN en la región del Catatumbo y al frente 33 de ese grupo armado, al señalar que deben decidir “si van a competir por la cocaína o por la paz”. Según afirmó, solo alrededor del 5 % de la cocaína producida en Colombia transita por esa zona.

Sigue leyendo:

• EE.UU. impone sanciones a redes de misiles y drones vinculadas a Irán y Venezuela

• EE.UU. atacó instalaciones de drogas en un puerto de Venezuela con drones de la CIA, según fuentes

• Trump afirma que habló “muy recientemente” con Maduro sin lograr avances