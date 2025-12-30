EE.UU. atacó instalaciones de drogas en un puerto de Venezuela con drones de la CIA, según fuentes

El gobierno Estados Unidos ejecutó su primera operación militar directa en territorio venezolano mediante el uso de drones de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) a una instalación portuaria presuntamente vinculada a actividades logísticas de narcotráfico por parte de grupos transnacionales.

La información se dio a conocer a través del diario The New York Times, que precisó el lunes que la CIA lideró el ataque contra un muelle la semana pasada. Según reportes de inteligencia, este punto era utilizado por la banda criminal trasnacional Tren de Aragua para el almacenamiento y embarque de sustancias ilícitas.

Fuentes oficiales confirmaron de manera anónima que el impacto no causó víctimas mortales, dado que no había personas en el lugar al momento de la explosión. El Pentágono ha mantenido operativos drones MQ-9 Reaper en el Caribe como parte de sus estrategias de vigilancia y combate, informó EFE.

Confirmación de Trump desde Mar-a-Lago

Por su parte, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, validó la autoría de la operación durante una comparecencia ante periodistas en Florida. Aunque no especificó los detalles técnicos o la unidad ejecutora, el mandatario describió el resultado del ataque.

“Hubo una gran explosión en la zona del muelle donde cargan las drogas en los barcos”, dijo Trump desde su residencia de Mar-a-Lago.

El régimen venezolano no ha emitido un comunicado oficial específico sobre este evento en el puerto. Sin embargo, el ministro del Interior, Diosdado Cabello, hizo referencia general a una serie de acciones calificadas como de “acoso, amenazas y ataques”.

Estados Unidos mantiene un despliegue aeronaval en las proximidades de las aguas territoriales venezolanas. Mientras Washington sostiene que la misión busca erradicar el tráfico de drogas, el poder chavista interpreta la presencia militar y el reciente bloqueo a buques petroleros como un intento de forzar un cambio de régimen.

