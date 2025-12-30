EE.UU. impone sanciones a redes de misiles y drones vinculadas a Irán y Venezuela

El gobierno estadounidense anunció este martes la imposición de sanciones económicas contra diez entidades e individuos ubicados en Irán y Venezuela, medida la cual responde a la identificación de una red de comercio de armamento que facilita el flujo de tecnología militar iraní hacia territorio venezolano, afectando la seguridad regional y los intereses estratégicos estadounidenses.

De acuerdo con el Departamento del Tesoro en un comunicado, las investigaciones oficiales señalan a una empresa con sede en Venezuela como pieza clave en la comercialización de vehículos aéreos no tripulados (UAV) de combate. Estos drones, diseñados en Irán, han sido objeto de transacciones que superan los millones de dólares.

Además de la empresa venezolana, las sanciones alcanzan a individuos y organizaciones que gestionan redes de adquisición destinadas a fortalecer los programas de misiles balísticos y drones de Teherán. Según el informe del Departamento del Tesoro, este suministro constante de armas convencionales representa una violación directa a las restricciones internacionales vigentes.

Aplicación del Memorándum de Seguridad Nacional

La Casa Blanca argumentó que estas acciones en los lineamientos de política exterior establecidos para limitar la capacidad bélica de Irán. La medida busca restablecer el cumplimiento de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU.

“Estados Unidos tomará medidas para restringir el programa de misiles balísticos de Irán, contrarrestar el desarrollo iraní de otras capacidades de armas asimétricas y convencionales, negarle a Irán un arma nuclear y negarle al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) el acceso a los activos y recursos que sustentan sus actividades desestabilizadoras”, señaló el departamento en su comunicado, citando la estrategia establecida en el Memorándum Presidencial de Seguridad Nacional 2 (NSPM-2).

Asimismo, el gobierno estadounidense ha ratificado su postura de vigilancia sobre estos actores, y afirmó que “no dudaremos en exigir cuentas a cualquiera que apoye las actividades de proliferación de Teherán”.

Base legal y cumplimiento de resoluciones internacionales

Las sanciones ejecutadas este martes se aplican bajo el marco de la Orden Ejecutiva 13382, la cual permite actuar contra quienes suministran armas de destrucción masiva, y la Orden Ejecutiva 13949, que regula las actividades relacionadas con armas convencionales iraníes, indicó el departamento.

Las disposiciones legales bloquean cualquier propiedad o interés de los designados bajo jurisdicción estadounidense y prohíben transacciones con ellos, acotó.

