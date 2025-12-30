Pronóstico del clima en Chicago para este martes 30 de diciembre

Como ya sabrás, el clima de Chicago es extremo y puede llegar a ser impredecible. Con sus veranos calurosos y húmedos y sus fríos y secos, el tiempo de Chicago puede pillarte a contrapié. Por esta razón, aquí te traemos el pronóstico del tiempo para hoy martes 30 de diciembre.

El clima en Chicago hoy

La mejor manera de no sufrir con la temperatura en Chicago es consultar las noticias. Presta atención a las previsiones y consulta cada día los reportes para tener la información meteorológica más actualizada.

El pronóstico del clima de hoy en Chicago para las próximas horas indica una temperatura máxima de 27 grados Fahrenheit (-3ºC) y una mínima de 23 grados Fahrenheit (-5ºC) . Por otra su parte, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” prevista para esta jornada rondará los 5ºF (-15ºC) de máxima y 5ºF (-15ºC) de mínima.

La probabilidad de precipitaciones es del 65 durante la primera mitad de la jornada y del 65 a lo largo de la noche. Además, Asimismo, habrá cielos cubiertos.

Las ráfagas de viento llegarán hasta los los 16.16 mph de máxima en el día y los 14.91 mph por la noche. Durante este periodo del año, la salida del Sol se produce con el amanecer a las 07:18 h, mientras que nos deja en el horizonte a las 16:28 h. En total, tendremos 9 horas de sol a lo largo del día.

El tiempo en Chicago mañana

El clima en Chicago mañana tendremos cielos cubiertos con probabilidad de alguna precipitación aislada. Se estima que la temperatura máxima sea de 28 grados Fahrenheit (-2ºC), mientras que la mínima estará alrededor de los 10 (-12 grados Celsius). ¿Y qué pasa con la lluvia mañana en Chicago? Según la información que proporciona AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones son del 66% por la mañana, 65% por la tarde y 66% por la noche.

El Clima en Chicago para los próximos 7 días

Si quieres tomar ventaja y conocer lo que se espera del tiempo en Chicago para los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en cuenta que las condiciones meteorológicas cambian en función del día, por lo que te recomendamos consultar diariamente nuestro sitio.

El Clima en Chicago

Chicago, Illinois, tiene un clima continental húmedo. Los inviernos son fríos y ventosos. Los veranos, cálidos y húmedos.

– Invierno: Las temperaturas medias diarias varían entre los 20 °F y los 35 °F (-6 °C a 2 °C). – Verano: Las temperaturas medias diarias están entre los 70 °F y los 85 °F (21 °C a 29 °C). – Primavera y otoño: Las temperaturas pueden variar mucho durante estas estaciones, pero las temperaturas diarias promedio suelen estar entre los 40 °F y los 70 °F (4 °C a 21 °C).

Es importante mencionar aquí que se trata de temperaturas promedio y que las temperaturas reales pueden variar ampliamente en función de las condiciones climáticas específicas de cada momento, por lo que es recomendable estar preparado para todo tipo de condiciones climáticas durante todo el año.

Chicago es conocida por la dificultad de acertar con el tiempo, pero con la preparación adecuada, podrás disfrutar al máximo el día a día en la Ciudad de los Vientos. Si te mantienes informado de las condiciones actuales, la previsión meteorológica y la temperatura, estarás más que listo para lo que te depare el día. Si quieres tener más información sobre el clima, visita www.eldiariony.com/clima