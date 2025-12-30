Sentenciada a 15 años mujer que causó la muerte del hermano de Arcángel en un accidente

Mayra Nevárez Torres fue nuevamente sentenciada el 29 de diciembre de 2025 a 15 años de prisión efectiva por la muerte de Justin Santos, ocurrido en un trágico accidente en 2021. El veredicto llegó después de un proceso judicial que duró más de cuatro años y que evidenció la gravedad de sus acciones al volante. La condena incluye además el descuento de casi un año y medio por el tiempo que ya cumplió en arresto domiciliario.

El hermano menor del reconocido cantante Arcángel tenía solo 21 años cuando perdió la vida en aquel fatídico día. La noticia impactó profundamente a la comunidad, pero en especial al artista, quien desde entonces ha expresado públicamente su dolor y frustración. La pérdida de su hermano se convirtió en una fuente constante de inspiración y reflexión en su música y en su vida personal.

El accidente se produjo cuando Nevárez Torres conducía su Hyundai Tucson en estado de ebriedad, con un nivel de alcohol en sangre que superaba ampliamente el límite legal. Además, circulaba en sentido contrario y a una velocidad excesiva. La colisión frontal con el Can-Am en el que viajaban Justin y su amigo Keven Monserrate Gandía fue devastadora. Justin sufrió un trauma craneal severo y murió en el acto.

El proceso legal se inició con acusaciones por homicidio negligente, conducir bajo los efectos del alcohol y causar daños graves. La Fiscalía apeló a la decisión anterior, argumentando que la ley requería cárcel efectiva en estos casos, lo que llevó a que en abril de 2025 el Tribunal de Apelaciones revocara la domiciliaria y ordenara la prisión en una cárcel convencional.

La Corte Suprema también rechazó las múltiples solicitudes de reconsideración hechas por la defensa, confirmando la pena de prisión que se cumplió en diciembre de ese año. La familia Santos, especialmente Carmen, madre de Justin, ha expresado en diversas ocasiones su dolor y su esperanza de que justicia sirva de ejemplo para prevenir futuros accidentes similares.

Arcángel ha utilizado sus plataformas para recordar que la justicia debe prevalecer y que la memoria de su hermano vive en su música y en su corazón. Aunque en un principio expresó frustración por el proceso judicial, en los últimos meses ha mostrado una actitud más calmada, centrando sus palabras en honrar la memoria de Justin y en promover conciencia sobre los peligros del alcohol al volante.

