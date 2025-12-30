Una hispana de raíces ecuatorianas será vicealcaldesa de NYC

A pocas horas de asumir el liderazgo de la Gran Manzana, el alcalde electo Zohran Mamdani anunció esta tarde que la Dra. Helen Arteaga será la próxima vicealcaldesa de Salud y Servicios Humanos en la nueva Administración Municipal.

La doctora Arteaga, de raíces ecuatorianas, se ha desempeñado como directora ejecutiva (CEO) de NYC Health + Hospitals/Elmhurst desde febrero de 2021, supervisando un centro médico académico y de trauma de Nivel I con 545 camas que atiende a más de un millón de pacientes al año.

“El liderazgo eficaz y con principios se encuentra en quienes se niegan a perder de vista a las comunidades de las que provienen. Ese es el liderazgo que veo en nuestra nueva vicealcaldesa de Salud y Servicios Humanos, Helen Arteaga”, dijo Mamdani, en un comunicado. “Los neoyorquinos merecen a una defensora de la clase trabajadora como Helen en el Municipio, alguien dispuesta a trabajar sin descanso para proteger y fortalecer el compromiso de nuestra ciudad con los servicios sociales esenciales”, agregó.

Por su parte, la doctora Arteaga, quien este año recibió el reconocimiento de ‘Mujer Destacada’ de El Diario, expresó que se sentía honrada de poder unirse a la nueva Administración para ofrecer los servicios, el apoyo y la atención esenciales que los neoyorquinos merecen, y para ayudar a construir una ciudad más segura y habitable para todos. “El trabajo de mi vida ha estado dedicado a hacer de esta ciudad un lugar mejor, garantizando que cada neoyorquino, sin importar quién sea o de dónde venga, tenga acceso a la atención médica, la seguridad y los servicios que necesita”, remarcó.

En su rol de vicealcaldesa, la Dra. Arteaga supervisará el Departamento de Salud y Salud Mental, el Departamento de Servicios Sociales, el Departamento para el Envejecimiento, el Departamento de Servicios para Veteranos, el Departamento de Servicios para Jóvenes y Niños, Health + Hospitals y la Oficina del Médico Forense.

“Con sus profundas raíces comunitarias, su liderazgo de primera línea en el Hospital Elmhurst y su amplia experiencia operativa, la Dra. Arteaga está bien posicionada para dirigir la cartera de salud y servicios humanos en un momento crítico para la ciudad de Nueva York”, dijo Dave Chokshi, excomisionado de Salud de la Ciudad de Nueva York.