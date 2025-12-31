7 cargos de tarjetas de crédito que los bancos no deberían cobrarte

En un momento en que millones de familias luchan por mantener sus finanzas bajo control, expertos en protección al consumidor advierten que muchos bancos siguen aplicando cargos cuestionables en las tarjetas de crédito que pueden costar cientos de dólares al año a los usuarios, aun cuando existen argumentos legales y regulatorios para impugnarlos.

1. Cargos excesivos por pago tardío

En 2025, el gobierno federal intentó limitar las multas por retraso a $8, aunque la medida enfrentó impugnaciones legales en Texas. Aun así, muchos bancos continúan cobrando penalizaciones que llegan a $40 o más, incluso por un primer atraso.

Diversas instituciones aceptan eliminar este cargo si el cliente mantiene buen historial y solicita la revisión del cobro.

2. Cargos por simplemente pagar la cuenta

Algunos bancos aplican tarifas de hasta $10 solo por realizar el pago de la tarjeta, ya sea por teléfono o mediante ciertos sistemas electrónicos.

La Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) clasifica estos cargos como ‘junk fees’, ya que el banco no debería cobrar por permitir cumplir con la obligación contractual de pago.

3. Cargos por recibir o consultar estados de cuenta

Varias instituciones cobran hasta $5 al mes por enviar estados de cuenta en papel e incluso imponen tarifas para consultar estados de cuenta antiguos en línea, práctica considerada abusiva por especialistas en finanzas personales.

4. Cargos inflados por compras ‘extranjeras‘

Algunos bancos agregan un 3% adicional en compras realizadas en línea cuando el procesador del comercio se encuentra fuera de EE.UU., aun cuando el cliente pague en dólares desde territorio estadounidense, generando cargos que pueden acumular cientos de dólares al año.

5. Cargos mensuales de ‘mantenimiento’ excesivos

Tarjetas para reconstrucción de crédito suelen imponer cuotas mensuales de $10 o más, aparte de la cuota anual. Aunque la regulación limita cuánto del crédito puede consumirse en cargos durante el primer año, algunas entidades distribuyen estas tarifas para evadir los topes regulatorios.

6. Reaparición del cargo por exceder el límite

Aunque la CARD Act de 2009 prohíbe estos cargos sin consentimiento explícito, algunos bancos utilizan lenguaje confuso para lograr que los clientes acepten esta opción sin saberlo.

Si aparece un cargo por exceso de límite sin autorización clara, el banco podría estar violando normas federales de protección al consumidor.

7. Cargos engañosos de ‘protección de crédito’

Uno de los cargos más comunes y menos comprendidos es el de ‘protección’ o ‘seguridad’, que cobra un porcentaje mensual del saldo a cambio de promesas de ayuda en caso de desempleo o incapacidad.

En la práctica, los requisitos para activar el beneficio son tan estrictos que la mayoría de los consumidores nunca recibe apoyo real.

