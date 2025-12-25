Consejos de expertos para ahorrar en las últimas compras del año, sin endeudarte

La temporada navideña significa pasar tiempo con la familia y crear nuevos recuerdos, pero también puede significar gastar mucho, a veces demasiado.

A medida que se acerca el final del año, aumenta la presión para mantener el control de los gastos, porque el impulso por las compras te lleva a gastar en cosas que no necesitabas o en regalos de último minuto para algún ser querido.

Por ello, los expertos en finanzas personales insisten en mantener tu presupuesto a raya durante estos días, con estrategias que te permitan disfrutar de la temporada sin aumentar tus deudas y optimizando tus recursos para comprar regalos y comida.

Si no tienes cuidado, un impulso consumista puede provocar que aumentes tu gasto en regalos, hagas planes para algún viaje no presupuestado o bien aumentes tu lista para la cena de Año Nuevo con artículos de alto costo, provocando que inicies el año con un alto gasto o incluso elevando el nivel de tus deudas en tarjetas de crédito a niveles preocupantes, una situación de la que debes tener cuidado, sobre todo en un entorno económico particularmente difícil.

“Las compras de fin de año pueden traer alegría, pero es importante ajustarse a un presupuesto y evitar endeudarse”, advierte la experta en compras Trae Bodge. “Estoy insistiendo en que los compradores busquen maneras de ahorrar al máximo esta temporada. Para no acumular esa deuda el año que viene”, añade.

Para tener un feliz inicio de año, estos son los consejos de varios expertos para maximizar tu presupuesto en esta temporada:

Planifica tu lista de regalos y compara precios

Si tienes una idea clara de lo que vas a comprar, con la mayor anticipación posible es una excelente manera de ahorrar dinero, ya que ganas un periodo más amplio para comparar antes de comprar, explica Kiersti Torok, creadora de contenido de redes sociales conocida en Instagram y TikTok como Torok Coupon Hunter.

Torok explica que tiene un plan con sus compras navideñas, con varios meses de antelación. Por ejemplo, compra los chocolates y dulces para llenar las medias navideñas de sus hijos justo después de Halloween, cuando están en oferta, mientras que sus adornos siempre están en liquidación, sobre todo después de Navidad.

De hecho, recomienda: “Si esperas hasta dos o tres días después de Navidad, las cosas empezarán a tener un 75% de descuento. Y es entonces cuando compro para los cumpleaños de mis hijos, porque son en julio”, indica.

Siempre compara precios

Al momento de comprar, Bodge recomienda comparar precios entre varias tiendas, buscar cupones y suscribirse a las ofertas por correo electrónico de las tiendas que frecuentas. Esto te permitirá comprar el artículo cuando esté al precio más bajo.

“Siempre busco un código de descuento para ahorrar un porcentaje. También puedo obtener reembolsos o una oferta de envío gratis. Creo mucho en estas herramientas y las uso cada vez que compro”, dijo Bodge.

Además, recomienda instalar extensiones de navegador en tu computadora, como PayPal Honey y Rakuten pues destacó que hay un uso creciente de la inteligencia artificial para encontrar ofertas para regalos navideños, aunque en la actualidad advirtió que los motores de búsqueda de IA no son muy buenos para encontrar ofertas actualizadas, afirmó.

En cambio, Bodge recomienda buscar ofertas en el sitio web de la tienda o en sitios como RetailMeNot y, si no encuentras algún artículo que te agrade en oferta, busca un cupón o espera y busca si puedes encontrarlo más barato en otro lugar.

Usa cupones para ahorrar en comestibles

Si eres el anfitrión de la fiesta, sentirás presión por tener todos los ingredientes listos y puede que vayas con prisa al supermercado. Pero es mejor que no hagas las compras con prisa para que puedas encontrar mejores precios.

Por ejemplo, los cupones pueden ayudarte a ahorrar en las compras y puedes reducir gastos y mantenerte dentro de tu presupuesto. Esto te permitirá usar tu dinero en otros gastos, como regalos, decoración o bien el pago de tus deudas. La mayoría de los supermercados ofrecen cupones, ya sea en papel, en su sitio web o en sus aplicaciones.

Si bien la labor de busca es algo lenta, puedes ahorrar cientos de dólares en comestibles, asegura Torok. Si es la primera vez que usas cupones, la experta recomienda ir poco a poco. “Si buscas ahorrar dinero y nunca has usado cupones, mi mayor consejo es que elijas tu tienda favorita con la que te sientas más cómodo y descargues su aplicación“, agrega.

Una vez que te sientas cómod@ con los cupones, Torok te recomienda que empieces a comparar precios en varias tiendas cercanas y elijas las opciones más atractivas para ahorrar dinero.

También puedes elegir los sitios web que ofrecen reembolsos en efectivo en tus compras como Top Cash Back e Ibotta.

Compra en tiendas de precios al por mayor para mantener tu despensa

Una estrategia inteligente para ahorrar en la cena de Año Nuevo es comprar al por mayor, con varios días de antelación y congelar los productos hasta el momento de necesitarlos.

“Cualquier cosa que puedas almacenar y congelar a un precio (más bajo) y luego sacarla del congelador para usarla más tarde, será un gran beneficio. Es algo que intento hacer todo el año”, dijo Alli Powell, experta en compras de comestibles del blog Grocery Getting Girl, dedicados a comprar alimentos a precios bajos.

“Las grandes tiendas suelen presentar sus ofertas alrededor del Día de Acción de Gracias, Navidad y Año Nuevo, y esta puede ser una oportunidad perfecta para comprar al por mayor y guardarlo para otro momento”, explica.

Cuida el saldo de tus tarjetas de crédito y las ofertas ‘compra ahora y paga después’

Si sueles hacer tus compras en persona para las fiestas, es probable que te ofrezcan una tarjeta de crédito de la tienda al pagar, que incluye un gran descuento en tu compra actual.

Bodge recomienda que sólo la aceptes si sabes que puedes pagarla en su totalidad cada mes y tienes buenos hábitos con las tarjetas de crédito: “Si hay un minorista en el que compras regularmente y eres responsable con tus tarjetas de crédito, abrir una tarjeta de crédito puede ser muy beneficioso”, señala.

Pero también debes analizar otros factores como cuánto interés se le cobrará, ya que al contratarlas también afectan tu puntaje crediticio.

De igual manera, recomienda aceptar ofertas de “compra ahora y paga después” cuando estés segur@ de realizar todos los pagos a tiempo. Anteriormente, este tipo de ofertas no se reportaban a las tres principales agencias de informes crediticios, pero ahora sí y su impacto se refleja inmediatamente en tu puntaje crediticio FICO y debes cuidarlo.

Cuando se trata de viajar, la flexibilidad es lo mejor

Un error común al planificar un viaje es no hacerlo con itinerarios flexibles, principalmente en los vuelos, explica Kyle Potter, editor de Thrifty Traveler, un sitio web de viajes y ofertas de vuelos. En cambio, la experta recomienda reservar tus vuelos primero y luego elegir alojamiento. Esto te dará mayor flexibilidad para comprar los vuelos, e las fechas más adecuadas.

“Empieza con los vuelos primero, porque eso te da la libertad de cambiar las fechas de viaje incluso un día. Sobre todo durante las vacaciones”, dide Potter. Para ello, recomienda hacer un seguimiento de los precios y configures alarmas para los vuelos en Google Flights.

