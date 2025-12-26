Cómo recibir el nuevo año, sin padecer estrés financiero

En medio de un clima económico incierto, donde la inflación y las deudas acechan, los expertos aconsejan reconsiderar las tradiciones festivas, para iniciar el año con tranquilidad. Esta es una mejor manera para evitar la presión por el consumo descontrolado, con alternativas que te permitan también pasar unas fiestas significativas y sobre todo, asequibles.

Toma en cuenta antes de gastar que estamos en un entorno con un mercado laboral complicado, sobre todo para conseguir un nuevo empleo, las deudas por préstamos estudiantiles y tarjetas de crédito están aumentando sus cobros de intereses, y los precios de muchos artículos se mantienen altos debido a la inflación.

Por ello, si tienes alguna dificultad económica relacionada con alguno de estos factores, primero debes saber que no eres la única persona que no la está pasando bien y, de acuerdo con Lindsay Bryan-Podvin, terapeuta financiera y presentadora del podcast Mind Money Balance, es un buen momento para ser más consciente de tus gastos y para que consideres que gastar dinero no es la única forma de demostrar tu cariño a tus seres queridos.

“Añadimos todos los años de nostalgia y la presión que ponemos en las fiestas para encontrar algún tipo de versión perfecta”, explica la experta Bryan-Podvin, quien recomienda implementar algunas estrategias para evitar el estrés financiero en los últimos días del año y que van desde crear un presupuesto hasta crear nuevas tradiciones en esta temporada navideña:

Comienza a partir de un presupuesto

Lo que normalmente se conoce como “la época más maravillosa del año” puede volverse estresante rápidamente, afirma Jennifer Seitz, directora de educación de la aplicación de finanzas familiares Greenlight. Por ello, recomienda contar con un presupuesto para evitar que gastes de más en la compra de regalos, decoraciones o cualquier otro concepto.

“Asegúrese de incluir sus viajes, sus envíos, sus propinas estacionales, saber cuánto planea gastar en cada categoría y luego tener un límite establecido puede hacer que sea más fácil evitar deudas en enero”, dijo Seitz.

Si bien tener un presupuesto es el primer paso, respetarlo es igualmente esencial.

Bryan-Podvin también recomendó incluir los pagos regulares de deudas en el presupuesto para las fiestas. Así, evitarás atrasarte o endeudarte más.

Compara precios para elegir las mejores ofertas

Antes de hacer tus compras navideñas, busca ofertas, cupones u otros descuentos festivos para reducir tus gastos en general durante las fiestas, aconseja Trae Bodge, experta en compras.

“Siempre busco un código de descuento para ahorrar un porcentaje, obtener reembolsos o conseguir envíos gratis. Creo firmemente en estas herramientas y las uso cada vez que compro”.

Además, aconseja buscar ofertas con extensiones de navegador como PayPal Honey y Rakuten.

Prioriza comprar las cosas que más te interesen

Gastar en exceso durante las fiestas puede tener efectos adversos en tu salud mental, sobre todo al momento de hacer cuentas y sepas lo que tienes que pagar. En cambios, si eliges comprar lo realmente importante para la temporada, puede ayudarte a reducir tu estrés financiero.

Como recomendación, Bryan-Podvin sugiere que lleves un registro de tus gastos para las fiestas: viajes, celebraciones, regalos, etc. Luego pregúntate si comprar o participar en todas esas actividades y costos te hace sentir bien y, sobre todo, si tienes el suficiente dinero para hacerlo y seguir cumpliendo con tus gastos habituales.

“Eso te ayuda a priorizar las cosas que son más importantes para ti en esta temporada navideña”, reitera.

Pensar que regalar muchas cosas significa mostrar tu cariño no es la mejor manera de abordar la temporada navideña, sobre todo si tus finanzas no marchan bien, por temas como deudas, el alto precio de las cosas o problemas laborales.

Tienes derecho a decir ‘no’

En estos días, normalmente se acumulan las reuniones sociales: trabajo, familiares y con amigos. Esto hace que la temporada sea abrumadora, tanto emocional como económicamente. Si te sientes estresado, puedes poner un límite y decir que no a participar en algún evento o intercambio de regalos.

“La mayoría de las personas a las que se les dice que hay un límite lo entenderán y (algunas) se sentirán aliviadas”, asegura Bryan-Podvin.

Hablar abiertamente de tu situación emocional puede ser difícil, pero compartirlo puede ayudar a que sus familiares y amigos comprendan que deben priorizar los regalos o actividades de bajo costo.

Crea tus propias tradiciones

Los expertos sugieren que busques cambios en la manera en la que gastas tu dinero o bienes y propone poner un mayor enfoque en buscar experiencias significativas con la familia.

“Es muy importante que las familias creen formas alternativas de alegría que no estén necesariamente ligadas a las compras. Los niños suelen recordar esos recuerdos y esas tradiciones, sobre todo”, señala Seitz.

Las nuevas formas de celebrar no suponen un mayor gasto, agrega el experto. “Incluso, pueden ser tan sencillas como organizar una mañana para hacer panqueques con toda la familia, jugar un nuevo juego de mesa o hacer un intercambio de regalos hechos en casa”.

