Bad Bunny hace historia en Puerto Rico y Beyoncé se hace multimillonaria: las giras del 2025

En enero, Bad Bunny publicó el álbum ‘Debí tirar más fotos’ y de inmediato se convirtió en uno de los más exitosos y premiados del 2025. Tiempo después, el cantante puertorriqueño anunció una residencia en San Juan, Puerto Rico, de varios meses. Las primeras semanas las entradas eran solo para residentes de la isla, y en el resto de las fechas se convirtió en un destino turístico para cientos de personas en todas partes del mundo.

Sin duda, la residencia ‘No me quiero ir de aquí’ ha sido un hito en la carrera de Bad Bunny y en la de la industria musical, pues hizo su pop la cultura de todo un país y logró impulsar su economía durante varios meses.

Aunque estos podrían considerarse uno de los shows del año, la gira de Bad Bunny con ‘Debí tirar más fotos’ no ha terminado, por lo que la lista la conformas otras exitosas giras que ya terminaron o están a punto de hacerlo.

En el último par de años, los conciertos en vivo han tomado un giro diferente. Los artistas ofrecen experiencias temáticas, recorridos muy literales por su repertorio, colas virtuales, personas que viajan a otros países y otros fenómenos que solo logran los artistas más grandes en este momento.

Este fenómeno surge luego de que en 2020 fueran cancelados todos los eventos masivos por la pandemia del covid-19, incluso, en un momento (entre 2020 y 2021) se llegó a creer que jamás se volvería a estar en un espacio cerrado junto a cientos de personas.

Beyoncé entra a la lista de multimillonarios

En medio de las acusaciones de abuso sexual contra Sean ‘Diddy’ Combs también se comenzó a especular sobre la relación de Beyoncé, y su esposo Jay-Z, con el rapero. Durante meses, se convirtió en un chiste de internet el poder que tenía la pareja dentro de la industria musical.

Ahora, Beyoncé termina el año entrando a lista de multimillonarios de ‘Forbes’ gracias a los $407.6 millones de dólares que sumó a su patrimonio por concepto de boletos recaudados durante su gira ‘Cowboy Carter’.

También llama la atención que la gira de ‘Cowboy Carter’ no fue muy grande, dio solo 32 conciertos, pero en ellos logró que cada ciudad que visitara se hiciera homenaje a la cultura country negra y la identidad estadounidense.

Coldplay lo vuelve a hacer

La banda estadounidense Coldplay ha logrado hacer uno de los shows más comentados en los últimos años. Este 2025 recaudaron $469.9 millones de dólares en taquilla, pero ‘Music of the Spheres World Tour’ ha logrado también convertirse en un referente de sostenibilidad y de la interactividad.

Sus shows resaltan por el uso pulseras LED sincronizadas (algo que se ha repetido para gira de otros artistas) y se han creado escenarios alimentados por energía renovable y pistas de baile cinéticas que generan electricidad.

El reencuentro de los hermanos Gallagher

Para muchos, una de las giras más esperadas durante años era la del reencuentro de la banda OASIS y finalmente este 2025 sucedió. Los hermanos Gallagher pelearon y disolvieron la banda hace 15 años, por lo que durante todo este tiempo a sus fanáticos solo le quedaron los álbumes, sin la posibilidad real de poderlos ver en vivo.

Al final, este reencuentro logró recaudar $405.4 millones de dólares.

Shakira hace historia en Ciudad de México

La cantante colombiana Shakira dio inicios este 2025 a ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’ y se ha reportado un ingreso de $327.4 millones de dólares, aunque todavía no ha terminado. Además, logró llenar cinco veces consecutivas el Estadio GNP Seguros en la Ciudad de México.

Todos los fanáticos de la cantante colombiana en Europa siguen esperando que anuncie sus fechas, pues ya terminó con la gira en Estados Unidos y Latinoamérica.