Beyoncé ingresa a la exclusiva lista de multimillonarios de Forbes

La cantante Beyoncé hizo historia al alcanzar el estatus de multimillonaria e ingresar a la exclusiva lista de Forbes.

En esta lista de Forbes figuran nombres de artistas como Taylor Swift, su esposo, Jay-Z, Rihanna y Bruce Springsteen. La inclusión de Beyoncé en esta prestigiosa lista se debe al enorme éxito que tuvo con su gira ‘Cowboy Carter’ durante el último año.

La artista se presentó en 32 fechas y recaudó $407,6 millones de dólares por concepto de boletos. ’Cowboy Carter’ se convirtió en la gira más exitosa de música country de la historia, de acuerdo con Billboard Boxscore.

Su gira previa ‘Renaissance World Tour’ de 2023 recaudó 579,8 millones de dólares durante un total de 56 fechas, abarcando 39 ciudades en cuatro continentes.

Este enorme éxito musical y financiero de Beyoncé comenzó a gestarse hace 15 años cuando tomó la audaz decisión de fundar Parkwood Entertainment. Esta empresa administra de manera independiente cualquier aspecto de la carrera de la estrella de R&B, dándole control creativo, independencia empresarial y diversificación de ingresos.

Beyoncé habló con Forbes sobre su decisión de autogestionar su carrera sin depender de otras empresas o disqueras. Incluso confesó que quería tener su propio imperio, de la misma forma que lo hizo la ‘Reina del Pop’ Madonna.

“Sentí que quería seguir los pasos de Madonna y ser una potencia, tener mi propio imperio y mostrar a otras mujeres que cuando llegas a este punto no tienes que firmar con nadie más ni compartir tu dinero y tu éxito: lo haces tú misma”, dijo a Forbes en 2013.

Beyocé diversifica su desarrollo empresarial con otros negocios como el cuidado capilar con Cécred, bebidas alcohólicas con SirDavis y la moda deportiva con Ivy Park. Sin embargo, el grueso de su fortuna proviene del control de su catálogo musical y de las giras globales,

Tras el éxito de su álbum ‘Cowboy Carter’ la artista tuvo una actuación exclusiva en el entretiempo del primer partido de Navidad de la NFL transmitido por Netflix, con un ingreso estimado de 50 millones de dólares, y una campaña con Levi’s que aportó otros 10 millones de dólares.

