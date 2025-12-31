Guía práctica para congelar las sobras de la cena de fin de año

Las sobras de la cena de fin de año pueden ser verdaderos tesoros culinarios para los próximos días y semanas. Sin embargo, para que mantengan su calidad, es vital aplicar una buena técnica de congelación que garantice que los alimentos no pierdan su textura original, evitando la formación de molestos cristales de hielo y alargando su vida útil.

Los expertos en comida congelada de RediFood recomiendan tres sencillos pasos para lograr una congelación prolija y segura:

Enfriamiento total: Lo primero que se debe hacer es dejar que los alimentos se enfríen por completo antes de empacarlos. El objetivo es evitar que se genere vapor , el cual se condensa y posteriormente se transforma en cristales de hielo.

Lo primero que se debe hacer es dejar que los alimentos se enfríen por completo antes de empacarlos. El objetivo es , el cual se condensa y posteriormente se transforma en cristales de hielo. Protección de la textura: Cuando el vapor queda atrapado, se convierte en cristales de hielo grandes que rompen las fibras de los alimentos (especialmente en proteínas y vegetales ). Esto provoca que la comida adquiera una consistencia “babosa” o se reseque excesivamente al recalentar.

Cuando el vapor queda atrapado, se convierte en que rompen las fibras de los alimentos (especialmente en ). Esto provoca que la comida adquiera una consistencia “babosa” o se reseque excesivamente al recalentar. Eliminación del aire: Un truco efectivo es utilizar bolsas herméticas o envases al vacío para reducir el aire al envasar. Al sacar el aire, evitas que el frío directo “queme” la superficie del alimento, preservando su sabor y color.

Seguridad alimentaria y nutrición

Para mantener la inocuidad alimentaria, es fundamental asegurarse de que los recipientes estén limpios y secos antes de cerrarlos. Cerrar envases con residuos o humedad en las paredes externas favorece la proliferación de microorganismos y facilita que los olores se transfieran entre distintos alimentos dentro del congelador.

Desde el punto de vista de la nutrición basada en ciencia, debes recordar lo siguiente:

No romper la cadena de frío: Descongelar y volver a congelar es un error grave que degrada las vitaminas y compromete la seguridad del producto. Porcionar estratégicamente: Siempre se debe porcionar la comida para descongelar únicamente lo que se va a consumir. Esto asegura que solo manipulas la cantidad necesaria. Sostenibilidad: Aprender a congelar la comida sobrante correctamente es la forma más eficaz de evitar el desperdicio de alimentos y ahorrar presupuesto en el hogar.

