Cómo descongelar con la freidora de aire: fácil y rápido

Si eres de las personas que descongelan la carne echando agua caliente o simplemente dejándola fuera por horas, debes saber que estas no son formas seguras de procesar los alimentos. Existen alternativas más eficaces como descongelar con la freidora de aire, un método que ayuda a ganar tiempo y, lo más importante, previene la proliferación de bacterias.

La ingeniera en alimentos Montserrat Meléndez explica cómo realizar este proceso en menos de 10 minutos, aprovechando todas las ventajas técnicas que ofrece este aparato en la cocina moderna.

Lo que se debe evitar al descongelar

Meléndez, como experta en seguridad alimentaria, comparte consejos clave para un manejo seguro de los insumos.

Recuerda que los rangos de temperatura donde más microorganismos y patógenos se desarrollan dentro de un alimento es entre los 4 °C y los 60 °C. Por esta razón, no es recomendable bajo ninguna circunstancia dejar la proteína descongelándose a temperatura ambiente por más de 30 minutos.

Una alternativa segura es descongelar la carne en la freidora de aire a unos 80 °C para que solamente se pierda el estado de congelación y no se cocine la pieza. La ingeniera advierte que, aunque el tiempo dependerá del tamaño del corte, la carne debería estar lista en aproximadamente 10 minutos.

Para quienes buscan cocinar carne congelada de forma directa, el procedimiento ideal es dejarla 10 minutos a 170 °C, luego se voltea, se sazona y se deja por otros 10 minutos adicionales para asegurar una cocción uniforme.

Finalmente, una vez que la carne se ha descongelado, la experta recomienda consumirla en un periodo máximo de 24 horas. Si transcurre más tiempo, el consumidor se pone en un riesgo elevado de contraer alguna enfermedad estomacal o intoxicación alimentaria. Es fundamental respetar estos tiempos para garantizar que la alimentación sea no solo deliciosa, sino también segura para toda la familia.

