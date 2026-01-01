Las imágenes de la celebración por la llegada del Año Nuevo alrededor del mundo

A medida que los relojes llegan a la medianoche en las diferentes zonas horarias, en las naciones de todo el mundo se empieza a dar la bienvenida al Año Nuevo.

La isla de Kiritimati, un atolón en la remota nación de Kiribati, en el Pacífico, fue el primer lugar en recibir al año 2026.

Un turista que se encontraba allí nos contó que lo celebró “en una playa sin satélites, sin señales de vida humana, en completa oscuridad y rodeado de innumerables cangrejos”.

Nueva Zelanda le siguió poco después, dando la bienvenida al Año Nuevo con fuegos artificiales en Auckland.

Shutterstock: Un espectáculo de fuegos artificiales desde lo alto de la Sky Tower de Auckland dio la bienvenida al Año Nuevo en Nueva Zelanda.

Shutterstock:

Luego, Australia iluminó el cielo sobre la Ópera de Sídney y el Puente del Puerto de Sídney.

AFP via Getty Images:

AFP via Getty Images:

Getty Images:

En Sídney, las celebraciones se vieron empañadas por la tristeza, mientras la nación recordaba el ataque en Bondi Beach del 14 de diciembre, en el que murieron 15 personas.

A las 23:00, hora local, el puerto de Sídney guardó un minuto de silencio, y la multitud encendió luces para rendir homenaje a las víctimas de Bondi. Se proyectó una menorá judía sobre los pilares del Puente del Puerto.

AFP via Getty Images: Un mensaje que decía “Paz, Unidad” fue proyectado en el pilón del puente del puerto de Sídney, mientras la ciudad esperaba la cuenta regresiva de medianoche.

EPA: En Sídney, los espectadores que celebraban la Nochevieja encendieron las luces de sus teléfonos móviles durante un homenaje a las víctimas del ataque terrorista de Bondi.

Getty Images:

En otro lugar, hubo más fuegos artificiales en Marina Bay Waterfront en Singapur.

Getty Images:

Los fuegos artificiales rivalizaban en brillantez con las luces de los rascacielos en Makati, Metro Manila, Filipinas.

Getty Images:

Miles de personas se congregaron a orillas del río Chao Phraya en Bangkok para dar la bienvenida al Año Nuevo en Tailandia.

Getty Images:

En Hong Kong, los espectadores disfrutaron de actuaciones en directo con tocados llamativos.

AFP via Getty Images:

La Gran Muralla de Juyongguan se iluminó en Pekín.

Getty Images:

Luces láser dominaron el cielo nocturno sobre la Torre Lotte World, el edificio más alto de Corea del Sur, en Seúl.

AFP via Getty Images:

En el pabellón Bosingak de Seúl, varios artistas actuaron durante la cuenta regresiva de Año Nuevo.

EPA:

Una artista callejera hizo gala de sus habilidades con el fuego como parte de la Procesión de la Luz en Dublín antes de dirigirse al concierto de la tarde en el Castillo de la ciudad irlandesa.

PA Media:

En otras partes del mundo, las naciones celebraron la llegada del Año Nuevo con sus propias tradiciones.

En una playa nudista en Le Cap d’Agde, en el sur de Francia, personas vestidas y desnudas participaron en un tradicional baño en el mar para conmemorar las celebraciones de Año Nuevo.

AFP via Getty Images:

Los nadadores en el balneario de Islands Brygge en Copenhague, Dinamarca, también se atrevieron a zambullirse en las frías aguas para un chapuzón tradicional, conocido como Nytaarsbad.

Getty Images:

En Ommen, Países Bajos, los residentes locales presenciaron el tradicional lanzamiento anual de proyectiles de carburo, una tradición de Nochevieja que consiste en convertir bidones de leche en cañones.

Shutterstock:

Shutterstock:

En Osaka, Japón, jóvenes vestidas con kimonos tradicionales participaron en una procesión ritual sintoísta para conmemorar el final del año en Sumiyoshi Taisha, uno de los santuarios sintoístas más antiguos de Japón.

AFP via Getty Images:

Corredores ataviados con coloridos atuendos desafiaron el frío aire de diciembre en Cracovia, Polonia, para participar en la tradicional Carrera de Año Nuevo de Cracovia en el casco antiguo.

Getty Images:

Getty Images:

Adultos y niños realizaron una danza tradicional para despedir al sol de 2025 y dar la bienvenida al sol de 2026, en Denpasar, Bali, Indonesia.

AFP via Getty Images:

AFP via Getty Images:

BBC:

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro canal de WhatsApp.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.