Miles Teller sorprendió a su esposa al recrear su vestido de novia

En pocos días, se cumplen un año de los incendios en Los Ángeles, California, que hicieron peder a muchas personas sus hogares y negocios. Una de las personalidades afectadas fue el actor Miles Teller, quien tuvo que ver su casa en Pacific Palisades completamente destruida.

Con el incendio, Teller y su esposa, Keleigh Teller, perdieron todas sus pertenencias, entre ellas el vestido de novia con el que la joven se casó en septiembre de 2019. Pero por Navidad, y para poner fin a la amarga historia, el actor le regaló una réplica del vestido.

Keleigh fue la encargada de informar sobre este regalo en su cuenta de TikTok, en la que subió un video en el que muestra cómo abre el regalo y muestra su reacción al darse cuenta de lo que era. En la misma publicación, escribió: “Miles mandó a rehacer mi vestido de novia que se quemó en el incendio. ¡Qué feliz! ¡Feliz Navidad a todos!”.

@keleighteller Miles had my wedding dress that burned in the fire remade 🥹🎄❤️ so happy 😭 Merry Christmas everyone! ❤️❤️❤️🙏🙏 ♬ original sound – keleighteller

Gracias al video se puede ver que la pareja ya está instala en una gran mansión nueva, aunque se desconocen detalles de la residencia.

Hay que recordar que la propiedad en Pacific Palisades que perdieron fue comprado por la joven pareja en 2023 por $7.5 millones de dólares. La casa había sido construida en 2015, y tampoco se sabe si decidieron reconstruirla o vender lo que quedó para que otra persona se encargue de recuperarla.

Durante un par de años la pareja pudo disfrutar de la casa de 6,622 pies cuadrados distribuidos en tres plantas con cinco habitaciones, siete baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado, gimnasio, sala de cine, sala de bonificación y otras comodidades.

