Nueva York: el tiempo para hoy miércoles 31 de diciembre
Conoce cómo estará el tiempo en Nueva York, para hoy miércoles 31 de diciembre. Antes de salir de tu casa, descubre el pronóstico meteorológico y las condiciones climáticas más relevantes para este día.
¿Qué ropa deberías ponerte para salir este miércoles en Nueva York? Por otra parte, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” que los neoyorquinos van a percibir será de 19ºF (-7ºC) de máxima y 19ºF (-7ºC) de mínima.
La probabilidad de lluvia es del 55% durante el día y del 88% a lo largo de la noche, mientras que tendremos una nubosidad del 74% en el transcurso del día y del 36% en el curso de la noche.
Además, se esperan ráfagas de viento que alcanzarán un máximo de 14.91 mph durante la primera mitad del día y los 9.32 mph durante la noche, por lo que se recomienda llevar ropa adecuada. En esta época del año, el amanecer tendrá lugar a las 07:20 h, mientras que el crepúsculo ocurrirá a las 16:38 h. En total habrá 9 horas de sol durante el día.
El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York
En cuanto al clima de mañana en la ciudad de Nueva York habrá nubes y claros con probabilidad de alguna precipitación aislada. Las temperaturas oscilarán entre los 19 y los 30 grados Fahrenheit (-7 y -1ºC).
El clima en Nueva York
El clima de Nueva York es un clima fundamentalmente húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos cálidos. Las lluvias son comunes durante todo el año, con tormentas durante épocas de verano y nevadas en invierno. La cercanía de la costa del Atlántico ayuda a suavizar las variaciones extremas de temperatura. Los meses más fríos son diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.
¿Qué clima hay en Estados Unidos?
Un país tan extenso como Estados Unidos presenta climas muy diferentes según la región y la estación del año. En la Costa Este, los climas dominantes son el húmedo subtropical de la zona sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.
Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos calurosos y con mucha humedad e inviernos frescos con precipitaciones elevadas en zonas de costa, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año, con nevadas que después es convierten en nevadas en invierno y fuertes tormentas en verano.
En la región oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.
El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos helados y veranos templados y veranos extremadamente calurosos e inviernos templados en el cálido. Tanto uno como otro tienen pocas posibilidades de precipitaciones durante el año. El clima mediterráneo se encuentra en la zona costera del oeste estadounidense y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.