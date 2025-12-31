Quiénes recibirán pagos de $805 en enero gracias a nueva ley

Miles de trabajadores en Pensilvania comenzarán a recibir apoyos económicos a partir de enero, luego de que una nueva ley estatal creara un crédito fiscal diseñado para ayudar a quienes tienen ingresos bajos y medios, con pagos que pueden alcanzar hasta $805 por persona.

Qué es el nuevo crédito y quién lo aprobó

El programa se llama Working Pennsylvanians Tax Credit (WPTC, por sus siglas en inglés) y entrará en vigor con el año fiscal 2026.

Fue firmado oficialmente como parte del presupuesto estatal por el gobernador Josh Shapiro el 12 de noviembre de 2025.

El programa tendrá un costo aproximado de $193 millones y beneficiará a cerca de 940,000 residentes del estado.

El monto del crédito equivale al 10% del crédito federal que reciba cada contribuyente.

Quiénes califican automáticamente

Las personas que ya califican para el Earned Income Tax Credit (EITC) federal califican automáticamente para el nuevo crédito estatal.

El dinero que cada persona reciba dependerá de:

-su estado civil al declarar impuestos,

-su nivel de ingresos, y

-el número de dependientes que tenga.

Para ser elegible se debe:

-haber obtenido salarios o ingresos por trabajo en Pensilvania,

-o ser trabajador independiente con actividad en el estado.

Qué trámites se deben hacer

Para recibir el beneficio es obligatorio haber presentado:

-la declaración federal Formulario 1040, y

-la declaración estatal PA-40.

El formulario PA-40 puede presentarse gratis a través de la plataforma oficial myPATH.

El Departamento de Ingresos de Pensilvania se encargará de calcular automáticamente el crédito y aplicarlo para:

-reducir los impuestos a pagar, o

-aumentar el reembolso del contribuyente.

Este es un crédito reembolsable, lo que significa que no es necesario deber impuestos para recibir el dinero.

La forma más sencilla de reclamarlo es presentar al mismo tiempo la declaración federal y estatal en línea.

El Departamento de Ingresos debe recibir una copia del Formulario 1040 para poder calcular el pago de manera automática.

Además, los contribuyentes pueden utilizar el sitio web oficial del estado para estimar cuánto dinero les corresponde recibir.

Cuánto pueden recibir los beneficiarios

Dependiendo de la situación fiscal de cada persona, los pagos pueden llegar hasta $805, lo que representa un apoyo directo para miles de hogares trabajadores en el estado.

