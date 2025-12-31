Roberto Carlos, leyenda brasileña, operado de emergencia del corazón

A pocas horas de que se acabe el año 2025 y mientras disfrutaba de unas vacaciones en su natal Brasil, la leyenda Roberto Carlos tuvo que ser sometido a una operación del corazón de emergencia.

Según información publicada por Diario As en España, el exjugador del Real Madrid fue sometido a pruebas médicas tras detectarse una trombosis. Los resultados de la resonancia revelaron que gran parte de su corazón no estaba funcionando correctamente.

Por este motivo, los equipos médicos decidieron dejarlo hospitalizado y someterle a una cirugía que consistía en la introducción de un catéter. Una operación de 40 minutos que se terminó alargando a las tres horas por complicaciones.

No obstante, de acuerdo con los reportes, la operación fue un éxito y el exdefensor se encuentra fuera de peligro, estable, pero bajo estricta observación médica.

Se espera que es vigilancia se prolongue por 48 horas. “Ahora ya estoy bien”, fue el mensaje que envió Roberto Carlos por medio del Diario As.

Actualmente, Roberto Carlos es embajador internacional del Real Madrid, representando al club en eventos y proyectos globales. Jugó con los blancos 11 temporadas desde 1996 hasta 2007.

Con más de 500 partidos ganó tres Champions League, cuatro ligas, dos intercontinentales y varias supercopas. Llegó al Real Madrid tras debutar en Palmeiras y jugar una campaña con el Inter de Milán.

Posteriormente, vistió los colores de clubes como: Fenerbahçe (Turquía), Corinthians (Brasil), Anzhí Majachkalá (Rusia) y cerró su carrera en el Delhi Dynamos (India) en 2015.

Con Brasil jugó más de 120 partidos. Fue campeón del mundo en 2002 y ganó dos Copa América (1997-1999). Roberto Carlos también es recordado por aquel mítico gol a Francia. Un disparo de tiro libre a más de 30 metros de distancia que hizo una parábola casi imposible.



