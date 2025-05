Roberto Carlos avala la llegada de Ancelotti a Brasil: “Tenemos al mejor DT para volver a ganar un Mundial”

Roberto Carlos ha sido una de las leyendas que ha participado en el partido que organiza la UEFA con motivo de la final de mañana entre el PSG y el Inter.

El ex jugador ha hablado de la llegada de Carlo Ancelotti a la selección de Brasil, no ha querido decir nada de Xabi Alonso, por el contrario, y como ex interista tiene un deseo para mañana. Admite que se le hace raro estar aquí sin el Madrid como finalista.

“Estamos acostumbrados a venir aquí para jugar la final. El Inter fue una etapa bonita y fue el primer club que me abrió las puertas. He hablado con Cambiasso que también estuvo allí y esperemos que gane el Inter”, comentó el lateral.

“Hace mucho tiempo que no ganamos un título Mundial y ahí tenemos al mejor entrenador para ganar ese trofeo tan importante”, ha comentado el ex madridista, que ha elogiado a Luis Enrique y a Simone Inzagi.

Roberto Carlos: “Me gusta más ahora el fútbol ahora”

El exlateral celebró la evolución del torneo y el nuevo formato que reúne a más equipos de todo el mundo. El torneo se jugaba con anterioridad con menos equipos y más seguido, sin embargo, empezando desde este año, el torneo se jugará muy similar al Mundial de selecciones, una vez cada cuatro años por un mes.

“El fútbol cada año evoluciona, mejora muchísimo. Estoy feliz con esta nueva idea del presidente [Gianni] Infantino y su gente para cambiar un poco el formato. Ya estamos acostumbrados al anterior y ahora, nada mejor que traer más clubes a la competición y al mismo tiempo crecer a nivel mundial”, dijo Roberto Carlos.

Con 32 equipos clasificados, el renovado Mundial de Clubes se jugará en 12 sedes en estadios estadounidenses, y para el brasileño, eso no representa una carga excesiva para los futbolistas para la competencia que inica el 15 de junio.

“Se llama Mundial de Clubes y ahí está el Mundial de selecciones, entonces creo que está bien ese tiempo”, comentó. “Es un mes, hay tiempo de preparación para los equipos, los viajes no son tan lejos, los jugadores van a disfrutar de todo esto”.

Avance del Formato actual

Roberto Carlos vivió el torneo en sus primeras versiones con el Real Madrid, cuando el evento enfrentaba al campeón de Europa contra el de Sudamérica. Aquellas finales tenían un sabor especial, pero para él, el formato actual representa un avance.

“Soy de la época antigua del Mundial de Clubes”, recordó. “Fue una época muy importante. Fueron finales muy bonitas porque eran equipos muy [similares]. Hoy en día hay más equipos, más calidad y más dificultad porque el fútbol se ha ampliado. Me gusta más ahora porque puedes jugar en más países y es más diverso”.

La eliminación reciente del Real Madrid de la Champions League y la derrota del pasado fin de semana en el El Clásico de La Liga a manos del Barcelona, caló hondo en la afición madridista, sin embargo, el exjugador brasileño dijo que las aspiraciones del Real Madrid aún siguen siendo serias de lograr el título.

“Con las mismas ganas de siempre, jugar y ganar. El Real Madrid siempre entra al campo solo para ganar. No siempre se puede ganar, pero seguro que vamos a prepararnos bien para ganar las competiciones”, cerró Roberto Carlos.

