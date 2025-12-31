Trump ataca al gobernador y a un fiscal de Colorado: “¡Que se pudran en el infierno!”

El presidente Donald Trump lanzó este miércoles un duro ataque contra el gobernador de Colorado, Jared Polis, y el fiscal del condado de Mesa, Dan Rubinstein, a quienes dijo que deberían “pudrirse en el infierno” por el encarcelamiento de la exsecretaria electoral Tina Peters, condenada por cargos estatales vinculados a la manipulación ilegal de máquinas de votación tras las elecciones de 2020.

Trump centró sus críticas en la situación de Peters, de 73 años, quien cumple una condena de nueve años en una prisión de máxima seguridad de Colorado.

En un mensaje publicado en Truth Social, el mandatario afirmó: “Dios bendiga a Tina Peters, quien ahora, durante dos de nueve años, se encuentra en una prisión de máxima seguridad de Colorado, a la edad de 73 años, y enferma, por el ‘delito’ de intentar detener el fraude electoral masivo que ocurre en su estado”.

En la misma publicación, Trump se refirió al demócrata Polis como “el Gobernador Escoria” y añadió: “Solo les deseo lo peor. Que se pudran en el infierno. ¡Libertad para TINA PETTERS!”.

El presidente ha sostenido reiteradamente, sin pruebas, que hubo fraude generalizado en los comicios de 2020, una narrativa que ha marcado buena parte de sus pronunciamientos políticos desde entonces.

El mandatario volvió a cargar contra el gobernador demócrata en un mensaje separado, en el que vinculó a Colorado con una supuesta fuga masiva de residentes.

Según Trump, Colorado y California son los “ESTADOS CON MAYORES EXTRANJEROS EN 2025 (¡United Van Lines!) — En otras palabras, ¡¡¡GENTE QUE SE VA!!!”. En ese contexto, agregó: “Eso es lo que hacen los malos gobernadores incluso en lugares bendecidos con hermosos entornos y climas”.

Rechazan los ataques

Rubinstein respondió a las declaraciones presidenciales con un comunicado en el que rechazó las acusaciones y cuestionó el tono del mandatario.

“Hay un dicho en la ley: si los hechos están de tu lado, golpea los hechos; si la ley está de tu lado, golpea la ley; si ninguna de las dos está de tu lado, golpea la mesa”, señaló a The Hill. “El presidente Trump no tiene ni hechos ni leyes. Tras intentar inventar ambos sin éxito, solo le queda dar golpes en la mesa”.

La semana pasada, Peters pidió a un tribunal de apelaciones de Colorado que aceptara el indulto presidencial otorgado por Trump y ordenara su liberación inmediata. En su argumento, sostuvo que el tribunal ya no tendría jurisdicción sobre su caso debido a la clemencia presidencial.

Sin embargo, la Constitución no otorga a los presidentes la facultad de revocar condenas estatales, un punto clave en la disputa legal.

La administración Trump también intentó trasladar a Peters de la custodia estatal a la federal, una solicitud que fue rechazada por el Departamento Correccional de Colorado.

Cuando el presidente anunció el indulto, ya había arremetido contra Polis, sugiriendo que el gobernador “permitió que su estado se fuera al infierno”.