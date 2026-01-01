Agenda de eventos: qué hacer en Nueva York del 1 al 7 de enero

El “Coney Island Polar Plunge”

Como cada 1 de enero, el Polar Bear Club y decenas de valientes participantes se sumergirán hoy en las gélidas aguas del océano Atlántico en Coney Island, en una tradición que da la bienvenida al Año Nuevo de manera extrema y divertida. El público está invitado a presenciar cómo cientos de aventureros se lanzan al agua helada desde la playa de Coney Island, disfrutando de un espectáculo único en Nueva York. El evento es gratuito, aunque se anima a los participantes a realizar donaciones voluntarias para apoyar a organizaciones comunitarias locales en lugar de pagar inscripción. A partir de las 12:00 pm en Coney Island Beach (1001 Surf Avenue, Brooklyn, NY 11224). Más información: www.coneyislandplunge.org.

Foto: Dan Turkewitz

Alvin Ailey cierra su temporada navideña

El Alvin Ailey American Dance Theater concluye su tradicional residencia de fin de año, este domingo 4 de enero. La compañía ofrecerá funciones todo el fin de semana, reafirmando esta temporada como uno de los eventos imperdibles de la danza en Nueva York. Esta edición marcó el inicio de una nueva era artística bajo la dirección de Alicia Graf Mack, quien asume el liderazgo manteniendo vivo el legado visionario de Alvin Ailey. El programa concluye con obras clásicas del repertorio que han inspirado a generaciones, entre ellas Revelations (foto), la pieza emblemática que celebra la resiliencia, la esperanza y la alegría a través del movimiento; Blink of an Eye y The Holy Blues, entre otras. Para más información, visite:https://ailey.org.

Alvin Ailey American Dance Theater- Foto: Paul Kolnik



“Shine Bright” se apaga en el Hudson Yards

El miércoles 7 de enero será el último día para poder disfrutar del “Shine Bright at Hudson Yards”, la deslumbrante exhibición que presenta más de dos millones de luces, 725 árboles decorados y globos aerostáticos iluminados, transformando el vecindario ?y el Vessel? en un impresionante reino invernal. Despida la Navidad 2025 con una visita a esta brillante instalación. Más información:www.hudson yards newyork.com.

Cortesía

Nuevo tour guiado del Lincoln Center

El Lincoln Center presenta un nuevo tour guiado entre bambalinas que ofrece acceso exclusivo a los espacios y organizaciones de este icónico complejo cultural de 16.3 acres en el corazón de Nueva York. La experiencia permite conocer de cerca la historia y el presente de uno de los centros artísticos más importantes del mundo. Durante recorridos guiados de 75 minutos, disponibles de lunes a viernes, los visitantes explorarán el campus desde una perspectiva privilegiada, similar a la de artistas y personal, y aprenderán sobre las instituciones que hacen del Lincoln Center un referente global de la música, la danza y las artes escénicas. Cada visita es distinta, ya que el itinerario varía según la actividad diaria en las distintas salas de espectáculos. Hay tours públicos y opciones para grupos de ocho personas o más. Para reservar, visite: https://www.lincolncenter.org.

Foto: Lincoln Center

Pinkmas at Edge con el Museum of Ice Cream

Edge en Hudson Yards (30 Hudson Yards) y el Museum of Ice Cream unieron fuerzas para llevar “Pinkmas” a nuevas alturas. Esta experiencia,que concluye el lunes 5 de enero, transforma el mirador interior de Edge en un encantador mundo de fantasía en tonos pastel, con helados gigantes a tamaño real, divertidas estaciones para fotos y delicias de temporada, todo enmarcado por la vista panorámica del icónico skyline de la ciudad de Nueva York. Para boletos, visite:www.edgenyc.com.

Foto: Edge

Teatro SEA celebra el Día de los Reyes Magos

Teatro SEA presentará su celebración anual del Día de los Reyes Magos el martes 6 de enero en el Centro Cultural y Educativo Clemente Soto Vélez ( 107 Suffolk Street). Este evento comunitario gratuito reunirá a más de 1,000 niños y sus familias en una tarde dedicada a la tradición, la música y la convivencia. La jornada incluirá un desfile de títeres gigantes de los Tres Reyes Magos, música tradicional en vivo y la visita especial de Melchor, Gaspar y Baltasar, quienes repartirán regalos gratuitos a niños menores de 12 años. Con más de dos décadas de historia, esta celebración se ha consolidado como una de las actividades culturales más queridas por la comunidad latina y caribeña de Nueva York. Gratis y abierta al público. Más información:https://teatrosea.org.

Foto: Teatro SEA

Estreno de la obra “Prudence Play”

Luego de un debut con entradas agotadas y críticas de cinco estrellas en el Edinburgh Fringe Festival 2025, la obra Prudence Play (or Sister Prudence Is Not Gay!) tendrá su estreno en Estados Unidos del 7 al 11 de enero en The Flea Theater de Nueva York (20 Thomas Street). Escrita e interpretada por Caroline Dunn, esta comedia unipersonal irreverente sigue a una joven monja católica que atraviesa una crisis de identidad tan espiritual como emocional. Entre sueños febriles, confesiones incómodas y pensamientos prohibidos, Sister Prudence comienza a cuestionar sus creencias, su fe y los deseos que emergen con fuerza inesperada. La obra combina humor ácido y reflexión sobre religión, sexualidad y autodescubrimiento. Del 7 al 11 de enero. Más información:https://www.boyzwithapple.com.

Foto: EyeCee Media / Isla Crichton

“Toys and Trains” en The New York Historical Society

En The New-York Historical Society, los trenes en miniatura, estaciones de juguete y maquetas siguen en exhibición hasta el 8 de febrero, para mostrar la evolución del diseño desde principios del siglo XX hasta la época de la Segunda Guerra Mundial. Las familias pueden explorar estas piezas a través de una divertida búsqueda del tesoro, y en fechas seleccionadas se realizan sesiones de lectura con temática ferroviaria para niños.En la Robert H. and Clarice Smith New York Gallery of American History (170 Central Park West). Para más información, visite: www.nyhistory.org.