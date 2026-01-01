Zohran Mamdani asume alcaldía de la Ciudad de Nueva York
A pocos minutos después de la medianoche, Mamdani se convirtió en el alcalde 112 de la ciudad de Nueva York
En un evento con poco acceso público, el demócrata Zohran Mamdani juró como alcalde de Nueva York justo después de la medianoche de este jueves en una breve ceremonia junto a sus familiares.
“Este es verdaderamente un honor y un privilegio único en la vida”, declaró Mamdani en un breve discurso.
La fiscal general del estado, Letitia James, tomó juramento a Mamdani como el alcalde 112 de la Gran Manzana.
“Orgullosa de lo que [Mamdani] ha conseguido”, se expresó la fiscal James, quien dijo que el nuevo alcalde llevará a NYC “a una nueva era de progreso, promesas y prosperidad”.
La ceremonia tuvo lugar en la antigua estación City Hall, una de las 28 estaciones de metro originales de la ciudad –inaugurada e 1904– y conocida por sus impresionantes techos abovedados. Mamdani destacó la importancia de la estación.
“Es testimonio de la importancia del transporte público para la vitalidad, la salud y el legado de nuestra ciudad”, dijo al anunciar el nombramiento de Mike Flynn como nuevo comisionado del Departamento de Transporte.
Mamdani estuvo acompañado de su esposa Rama Duwaji, a quien besó en la ceremonia.
El mensaje de Mamdani fue corto que concluyó: “Muchas gracias a todos, nos vemos luego”, dijo con su particular sonrisa antes de subir las escaleras.