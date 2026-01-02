Cuatro remedios naturales para limpiar el colon y recuperar tu energía

Después de los excesos de las fiestas, es posible ayudar al organismo a desechar toxinas producidas por la autointoxicación por estreñimiento crónico. El exceso de residuos que permanecen demasiado tiempo en el colon genera una reabsorción de toxinas que deberían haber sido eliminadas; esto satura al hígado y se manifiesta en fatiga, piel opaca y neblina mental.

El experto en metabolismo, Frank Suárez, recomienda un protocolo de desintoxicación para eliminar las toxinas del organismo que actúan como un “veneno” silencioso. Se trata de cuatro bebidas con ingredientes naturales que ayudan a eliminar desechos acumulados, mejorar el tránsito intestinal y nutrir la mucosa intestinal.

Protocolo de desintoxicación con cuatro bebidas caseras

1. Linaza por las noches

Suárez recomienda consumir linaza por las noches para aprovechar los mucílagos, una fibra que al hidratarse crea un gel que lubrica y arrastra los desechos.

Para prepararlo, se debe colocar una cucharada de semillas de linaza dorada en una taza de agua caliente, sin que llegue a hervir para no degradar sus aceites. Se deja reposar la mezcla al menos 20 minutos o hasta que el agua adquiera una consistencia gelatinosa. Durante la primera semana, lo ideal es beber solo el líquido antes de dormir; a partir de la segunda, se pueden moler las semillas para aprovechar su fibra insoluble y omega-3.

2. Limón por la mañana: el activador cítrico

Aunque existe el mito de que el agua tibia con limón “quema grasa”, su función real es estimular el reflejo gastrocólico.

El experto señala que se debe tomar un vaso de agua tibia con limón recién exprimido y una pizca de sal marina. Debe beberse despacio para que el ácido cítrico estimule la producción de bilis en el hígado, esencial para descomponer grasas y movilizar residuos. Tras la ingesta, se recomienda una caminata suave de 20 minutos o masajes circulares en el abdomen para activar el peristaltismo intestinal.

3. Aceite de oliva y chía: lubricante natural

La combinación de chía y aceite de oliva es ideal para la limpieza, ya que el aceite de oliva virgen extra actúa como lubricante biliar, mientras que la chía absorbe toxinas como una esponja.

La preparación consiste en mezclar una cucharadita de cada ingrediente y dejar reposar 10 minutos hasta que las semillas hinchen. Se consume dos horas antes de acostarse con un vaso de agua tibia. Esta mezcla permite que el aceite suavice los residuos endurecidos en el intestino, mientras la chía facilita una evacuación indolora al día siguiente.

4. Ciruela pasa: un clásico que no falla

La ciruela pasa es un alimento reconocido para combatir el estreñimiento gracias a su alto contenido de sorbitol, un azúcar natural que atrae agua al intestino para ablandar las heces.

El remedio casero se elabora remojando de seis a ocho ciruelas en agua tibia toda la noche. A la mañana siguiente, se licúan hasta obtener un jugo natural homogéneo. Este preparado se debe beber en ayunas, 30 minutos antes del desayuno y sin endulzantes, para garantizar una evacuación completa y aliviar la hinchazón abdominal.

Sigue leyendo: