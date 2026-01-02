Ley de fortificación de harina de maíz en California 2026: Todo lo que debes saber

A partir del 1 de enero de 2026 entra en vigencia la Ley de Fortificación de Harina de Maíz en California, que busca combatir deficiencias nutricionales, específicamente enfocándose en la prevención de defectos del tubo neural en recién nacidos de mujeres latinas.

La ley establece los requerimientos mínimos de ácido fólico tanto para las harinas de maíz como para los productos terminados de harina de maíz, entre ellos tamales y tortillas. Con esto, el estado de California incorpora un nutriente esencial en la base de la dieta cultural de muchas comunidades, garantizando un acceso equitativo a la fortificación alimentaria.

La norma fue aprobada en septiembre de 2024, con entrada en vigencia el 1 de enero de 2026, a fin de que las empresas tuvieran el tiempo suficiente para adaptar las fórmulas nutricionales de sus productos.

¿Cuáles son los puntos clave de la ley?

La normativa establece que toda persona o entidad involucrada en la cadena de suministro —desde la fabricación hasta la venta final— garantice que la harina de masa de maíz esté fortificada. El texto indica que queda prohibido distribuir o vender estos productos si no cumplen con los niveles específicos de ácido fólico, asegurando que este micronutriente llegue de forma segura y controlada al consumidor.

El instrumento legal especifica la proporción de ácido fólico según el estado del producto:

Para la harina de masa de maíz seca , el límite máximo es de 0,7 miligramos por libra .

, el límite máximo es de . Para los productos de masa terminados (como tortillas o tamales industriales), el nivel no debe exceder los 0,4 miligramos por libra.

Estos son dos aspectos clave para mantener la precisión nutricional según el peso y la hidratación del alimento. Además, se establece que todos estos productos incluyan de forma obligatoria una declaración de ácido fólico en su etiqueta nutricional, siguiendo los estándares federales. Esto facilita que el consumidor esté plenamente informado y que los profesionales de la salud puedan rastrear la ingesta de este componente en la población.

Alimentos caseros y microempresas domésticas quedan exentos

Esta ley tiene un enfoque equilibrado, ya que logra proteger la salud pública sin asfixiar la tradición artesanal. La legislación reconoce el valor de la economía local al eximir de la fortificación obligatoria a las pequeñas operaciones de alimentos caseros y a las microempresas de cocina doméstica.

Esta excepción es fundamental: permite que los pequeños emprendedores mantengan su viabilidad económica y sus procesos tradicionales de producción a escala comunitaria. De este modo, se garantiza que la harina producida masivamente cumpla con los estándares nutricionales, mientras se preserva intacta la esencia y el sabor auténtico de las tortillas y productos hechos a mano que tanto valoramos en nuestra cultura.

