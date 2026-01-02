Mamdani crea la Oficina de Participación Ciudadana para escuchar a la gente

Zohran Mamdani apenas lleva unas horas como el nuevo alcalde de Nueva York, y luego de anunciar varias órdenes ejecutivas, entre ellas la del restablecimiento de la Oficina del Alcalde para la Protección de los Inquilinos que busca defender a los arrendatarios de condiciones de vivienda inseguras o ilegales, este viernes anunció la creación de la Oficina de Participación Ciudadana (OME). La iniciativa busca que los neoyorquinos participen en el gobierno municipal de manera activa y sean escuchados.

Así lo manifestó el mandatario local, durante un evento al aire libre en Grand Army Plaza, Brooklyn, donde firmó la nueva orden ejecutiva, con la que además anunció a la organizadora comunitaria Tascha Van Auken como directora de la OME, que trabajará con la Alcaldía y todas las agencias municipales “para planificar, coordinar y ejecutar iniciativas de participación que lleguen a la mayoría de los neoyorquinos”.

La nueva funcionaria fue la encargada de liderar la movilización de más de 100,000 voluntarios durante la campaña de Mamdani por la Alcaldía, en la que visitaron más de 3 millones de hogares e hicieron más de 4.5 millones de llamadas a votantes.

“Durante demasiado tiempo, el gobierno municipal solo ha escuchado a los ricos y a quienes tienen contactos, mientras que los neoyorquinos trabajadores se sienten cada vez más desconectados de quienes fueron elegidos para servirles”, dijo el burgomaestre.

“La Oficina de Participación Ciudadana cambiará esto radicalmente, creando una conexión más profunda entre la Alcaldía y las organizaciones comunitarias, los grupos religiosos y los neoyorquinos que buscan que se escuche su voz”, agregó el Alcalde. “Y Tascha Van Auken ha sido fundamental en la creación del movimiento ciudadano que nos llevó a la Alcaldía, y aportará la misma urgencia, disciplina y principios a su trabajo como Directora de la Oficina de Participación Ciudadana”.

El político socialdemócrata explicó que la Oficina de Participación Ciudadana busca “revolucionar” la forma en que el gobierno municipal se relaciona con la comunidad, promoviendo “una línea directa de comunicación entre el alcalde, su equipo” y los neoyorquinos.

La OME se encargará de “dirigir campañas de participación masiva que organicen a los neoyorquinos para que participen en la toma de decisiones de la Ciudad, crear y mantener canales y eventos accesibles para que los residentes compartan sus opiniones con el gobierno, llegar de forma proactiva a las comunidades que históricamente han sido excluidas de la formulación de políticas e integrar directamente las opiniones del público en las políticas, programas y servicios de la Ciudad a través de mecanismos de retroalimentación sólidos y transparentes”.

La nueva oficina supervisará y coordinará entidades de participación de la Ciudad, como la Unidad de Participación Pública (PEU), la Oficina del Alcalde de Asociaciones Comunitarias y Religiosas y el NYC Service.

“Todos sabemos lo que es querer participar en el gobierno municipal y no saber a dónde acudir. Esto limita a diario la capacidad de nuestro gobierno”, aseguró la Comisionada Van Auken. “En el peor de los casos, cuando los neoyorquinos necesitan apoyo, cuando se enfrentan a un desalojo, cuando se les niega el subsidio de desempleo, cuando necesitan encontrar atención para un ser querido, no saben a dónde acudir. Desmitificaremos el gobierno para que todos los neoyorquinos puedan participar activamente y cuenten con los recursos necesarios para prosperar”.

Fahd Ahmed, Director Ejecutivo de la organización DRUM, aplaudió el anuncio y recalcó que la Oficina de Participación Ciudadana ayudará a lograr una mejor democracia en la Gran Manzana.

“Nuestros sistemas de gobernanza actuales no funcionan porque el poder está concentrado en la cúpula del gobierno, y el acceso está abierto a los poderosos, pero no a la gran mayoría de la población”, dijo el líder comunal. “Para lograr una gobernanza transformadora y eficaz, necesitamos prácticas de democracia participativa entre el gobierno y las comunidades, y una planificación estratégica colaborativa entre el gobierno y los movimientos sociales”.