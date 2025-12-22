Mamdani se posesionará con fiesta en la calle: ¿Dónde conseguir las boletas?

Desde que Zohran Mamdani conquistó la Alcaldía de la Ciudad de Nueva York aseguró que quiere ser un mandatario para todos los neoyorquinos. Y continuando con su estilo cercano a la gente, el alcalde electo de la Gran Manzana anunció que su posesión en el cargo, el próximo 1 de enero, contará con una fiesta en la calle para celebrar con música y sentido de comunidad con todos los neoyorquinos que deseen asistir.

El alcalde electo anunció que la ceremonia para recibir el mando de la Gran Manzana, a la que ha llamado “Posesión de una Nueva Era”, será un evento que acoja a todos los neoyorquinos para dar inicio a un nuevo gobierno donde la asequibilidad y la lucha a favor de las comunidades vulnerables será una de sus grandes banderas.

Además del juramento en las escalinatas de la Alcaldía, Mamdani está organizando una fiesta pública en el llamado Cañón de los Héroes, que cubre varias calles cercanas a la sede de la Municipalidad, en la Broadway, a la que espera que decenas de miles de neoyorquinos asistan. La fiesta será de 11 a.m. a 3 p.m. el día de la posesión.

Aunque el evento estará abierto al público, el aforo será imitado por lo que quienes quieran ir deberán confirmar su asistencia en internet previamente en el sitio web: www.transition2025.com/inauguration. Asimismo habrá una transmisión en vivo.

“Esta posesión es una celebración del movimiento que construimos, el mandato que ganamos y la ciudad que estamos preparados para liderar. Los neoyorquinos trabajadores son el eje central de nuestra agenda y los invitamos a unirse a nosotros para dar la bienvenida a esta nueva era política en el Ayuntamiento”, aseguró el futuro Alcalde de Nueva York.

Mamdani se convertirá en el burgomaestre número 111 y hará su juramento al lado del Contralor municipal electo, Mark Levine y el Defensor del Pueblo, Jumaane Williams.

Los detalles sobre los grupos musicales y las presentaciones que habrá en la fiesta serán sorpresa, pero desde ya el evento ha sido recibido con buenos ojos por parte de neoyorquinos que consideran que es una muestra de la manera como el próximo alcalde quiere manejar la Alcaldía, de puertas abiertas a la gente.

Mamdani se convirtió en una figura poderosa en las pasadas elecciones por su estilo de hacer campaña y sus promesas de hacer de la ciudad de Nueva York un lugar más asequible, con programas como el congelamiento de alquileres, autobuses gratis, servicios de cuidado infantil sin costo, aumento del salario mínimo a $30 para el 2030 y el incremento de impuestos a los millonarios. Asimismo por haber motivado a cientos de miles de neoyorquinos a votar.

A diferencia del alcalde saliente, Eric Adams, quien el 1 de enero de 2022 decidió celebrar su ceremonia de investidura en Times Square, poco después de la celebración de Año Nuevo, Mamdani quiso continuar con el protocolo formal en la sede de la Alcaldía, pero con la gran novedad del evento en las calles.

Se espera que la posesión del nuevo Alcalde reúna a más de 4,000 personas en la sede de la Municipalidad y miles más a las afueras.

“El Día de la posesión, los neoyorquinos darán paso a una nueva era de liderazgo de la que esta ciudad puede sentirse orgullosa. La administración del alcalde electo Mamdani se centrará incansablemente en los trabajadores neoyorquinos, será firme en sus valores y estará profundamente comprometida con la restauración de la esperanza y la fe en el gobierno de la Ciudad”, aseguró el equipo de transición del Alcalde electo.

“Esta toma de posesión refleja los valores que definirán a la nueva administración, una que permitirá que los neoyorquinos trabajadores se sientan conectados con el gobierno de la ciudad”, declaró Elana Leopold, directora ejecutiva del equipo de transición. “El Día de la Toma de Posesión, celebramos no solo una ciudad asequible, sino también una ciudad de la que nos sentimos orgullosos de llamar hogar”.