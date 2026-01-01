Mamdani promete “una nueva era” para NYC

Zohran Mamdani arrancó su trabajo como alcalde de la Ciudad de Nueva York, este 1 de enero, tras posesionarse en medio de una gélida tarde, donde reiteró que la Gran Manzana vivirá “una nueva era” de gobierno para todos.

En medio de una enorme multitud que se congregó en la sede del gobierno municipal, y con una fiesta popular a las afueras de la Alcaldía, el político progresista, de 34 años, nacido en Uganda, dio su palabra de que será un gobernante que trabaje para mejorar la vida de los más de 8 millones de neoyorquinos. Dijo que no estará al servicio de los ricos y las corporaciones.

“Fui elegido como socialdemócrata y gobernaré como socialdemócrata (…) Y a quienes insisten en que la era del gran gobierno ha terminado, escúchenme bien: La Ciudad ya no dudará en usar su poder para mejorar la vida de los neoyorquinos”, dijo el nuevo burgomaestre.

Zohran insistió en que su gestión servirá de “ejemplo al mundo” con la que busca cumplir sus promesas de hacer de la Gran Manzana un sitio asequible, donde “quepan todos” sin importar creencias ni estatus migratorios.

“A partir de hoy, gobernaremos con amplitud de visiones y audacia. Pueda que no siempre tengamos éxito, pero nunca se nos podrá acusar de falta de valentía para intentarlo”, comentó Mamdani ante la multitud que no paraba de aplaudirlo. “El trabajo, amigos míos, apenas comienza”.

El ex asambleísta aseguró además que trabajará también por aquellos neoyorquinos que no ven con buenos ojos su visión de Ciudad, o que lo tachan de “radical” por promesas como el congelamiento de las rentas, servicios de cuidado infantil gratuito, la creación de un grupo independiente del NYPD para lidiar con enfermos mentales y desamparados y autobuses gratis.

“A quienes ven esta administración con desconfianza o desdén, les prometo esto: si son neoyorquinos, yo soy su alcalde. Independientemente de si estamos de acuerdo, los protegeré, celebraré con ustedes, lloraré junto a ustedes y nunca, ni por un segundo, me esconderé de ustedes”, dijo el Alcalde durante la ceremonia de posesión, a la que acudió junto a su esposa, Rama Duwaji, su madre, la cineasta Mira Nair, y su padre, el profesor de Columbia Mahmood Mamdani, a quienes elogió.

“Gracias a mis padres, mamá y papá, por criarme, por enseñarme a desenvolverme en este mundo y por traerme a esta ciudad. Gracias a mi familia, desde Kampala hasta Delhi. Y gracias a mi esposa Rama por ser mi mejor amiga y por mostrarme siempre la belleza en las cosas cotidianas”, dijo Mamdani.

“Y sobre todo, gracias a la gente de Nueva York. Un momento como este se presenta rara vez. Pocas veces tenemos la oportunidad de transformar y reinventar. Y aún más raro es que sean las propias personas quienes tengan en sus manos las riendas del cambio”, enfatizó.

Posesión de Zohran Mamdani como Alcalde de NYC junto a Bernie Sanders. Edwin Martinez. Crédito: Edwin Martínez | Impremedia

El recién estrenado mandatario dijo también que no bajará sus expectativas ni permitirá que los neoyorquinos sueñen en pequeño, y tras reconocer que en el pasado varios políticos se han quedado solo en promesas, recalcó que este no será el caso.

“Sabemos que con demasiada frecuencia en nuestro pasado, los momentos de gran potencial se han desperdiciado por falta de visión y ambición. Lo prometido nunca se cumplió, lo que podría haber cambiado permaneció igual”, dijo el antiguo legislador estatal.

“Me han dicho que esta es la ocasión para moderar las expectativas, que debería aprovechar esta oportunidad para animar a la gente de Nueva York a pedir poco y esperar aún menos. No haré tal cosa. La única expectativa que pretendo cambiar es la de las bajas expectativas”, afirmó el Alcalde, al tiempo que acotó que Nueva York “pertenece a todos los que viven” allí.

“La Ciudad implementará una agenda de seguridad, accesibilidad y prosperidad, donde el gobierno refleje y represente a la gente que gobierna, sin ceder ante la avaricia corporativa y sin amedrentarse ante los desafíos que otros han considerado demasiado complejos”, afirmó el mandatario, quien contrario a otras veces, no hizo ninguna mención sobre al presidente Trump, quien en su encuentro hace unas semanas le manifestó su apoyo, a pesar de sus diferencias.

“Juntos, contaremos una nueva historia de nuestra ciudad. Esta no será la historia de una sola ciudad, gobernada únicamente por el 1%. Tampoco será la historia de dos ciudades, la de los ricos contra la de los pobres”, dijo el exalumno de la escuela pública The Bronx High School of Science.

“Será la historia de ocho millones y medio de ciudades, cada una de ellas un neoyorquino con sus esperanzas y temores, cada una un universo, todas entrelazadas”, concluyó Mamdani, quien anunció la firma de dos órdenes ejecutivas.

La primer medida revoca todas las órdenes ejecutivas anteriores emitidas antes del 26 de septiembre de 2024, “garantizando un nuevo comienzo para la administración entrante y reemite las órdenes ejecutivas que la administración considera fundamentales para brindar un servicio continuo, excelencia y un liderazgo basado en valores”.

Posesión de Zohran Mamdani como Alcalde de NYC. Edwin Martínez Crédito: Edwin Martínez | Impremedia

La segunda orden ejecutiva establece la estructura y el funcionamiento de la nueva administración, incluyendo cinco vicealcaldes: Primer Vicealcalde, Vicealcalde de Vivienda y Planificación, Vicealcalde de Justicia Económica, Vicealcalde de Operaciones y Vicealcalde de Salud y Servicios Humanos.

Mamdani juramentó como Alcalde ante el senador y excandidato presidencial socialdemócrata, Bernie Sander, luego de haber hecho lo propio ante la Fiscal de Nueva York, Letitia James, en la vieja estación clausurada de City Hall.

“Gracias, gracias Nueva York por haber elegido a Zohran Mamdani como su Alcalde”, dijo el legislador de Vermont. “La clase multimillonaria tiene que entender que en Estados Unidos no pueden tenerlo todo. Estados Unidos debe pertenecer a todos nosotros, no solo a unos pocos y esa lección comienza hoy, en la ciudad de Nueva York (…) Las ideas progresistas como la vivienda asequible, el cuidado infantil gratuito, los autobuses gratuitos y la comida asequible y de buena calidad no son radicales. Es lo correcto y lo decente. Países de todo el mundo lo han hecho durante años”.

En la ceremonia, donde además juramentaron en sus cargos el contralor Municipal, Mark Levine y el Defensor del Pueblo, Jumaane Williams, quien protagonizó un emotivo momento al recordar que de niño escuchaba que él “no era suficiente”, la congresista de origen latino Alexandría Ocasio-Cortez, también destacó “lo histórico” que significa la posesión de Mamdani como Alcalde.

“El pueblo de la Ciudad de Nueva York ha elegido un liderazgo histórico y ambicioso en respuesta a tiempos insostenibles y sin precedentes. Nueva York, hemos elegido el coraje en lugar del miedo. Hemos elegido la prosperidad para muchos en lugar de los privilegios para unos pocos“, aseguró la representante a la Cámara, una de las mentoras de Mamdani, quien auguró buenas cosas en el horizonte.

“Hemos elegido construir un nuevo futuro para todos nosotros, hemos elegido a un alcalde que está incansablemente dedicado a hacer que la vida no solo sea posible, sino también prometedora para la gente trabajadora. Hemos elegido esto en lugar de las distracciones del fanatismo y la barbarie de la desigualdad extrema”, comentó la legisladora.

Posesión de Zohran Mamdani como Alcalde de NYC. Alexandria Ocasio abrió la ceremonia. Edwin Martinez Crédito: Edwin Martínez | Impremedia

“Zohran Mamdani será el primer alcalde musulmán de nuestra gran ciudad, nuestro primer alcalde inmigrante en más de un siglo y el alcalde más joven de la ciudad de Nueva York en generaciones. Pero lo más importante, Zohran será un alcalde para todos nosotros”, enfatizó la política progresista.

Al cierre de la ceremonia, una lluvia de confeti llenó el edificio municipal, en medio del frío intenso de los presentes, que se combinó con los rostros de alegría de los seguidores del nuevo Alcalde y la seriedad de otros, como el alcalde saliente, Eric Adams, quien no tuvo ningún protagonismo.

Afuera, en las calles aledañas de la Alcaldía, donde se realizó la fiesta callejera para seguir de cerca la posesión de Mamdani, el ambiente fue de fiesta. Asistentes como Luz Hernández, originaria de Colombia, se declararon llenos de esperanza.

“Vamos a ver que nos depara el futuro con Zohran. Tengo mucha fe de que las cosas van a ser buena. Ojalá nos cumpla y tengamos una ciudad mejor donde la gente del común también pueda vivir bien”, dijo la inmigrante, quien vino desde Brooklyn. “En cuatro años ya miraremos si su discurso era real. Pero, algo adentro me dice que sí. Yo y muchos latinos confíamos en Mamdani”.

Mamdani juró primero como Alcalde ante la Fiscal Letitia James en la estación vieja de City Hall. Edwin Martinez Crédito: Edwin Martínez | Impremedia

El nuevo alcalde en datos