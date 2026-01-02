México inicia el año con fuerte sismo de 6.5, con epicentro en Guerrero

Un sismo de magnitud preliminar 6.5 con epicentro en el estado mexicano de Guerrero se registró la mañana de este viernes 2 de enero de 2026, provocando la activación de la alerta sísmica en la Ciudad de México, Morelos y otras entidades del centro y sur del país.

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional (SSN), el movimiento telúrico ocurrió a las 07:58 horas (CT), con epicentro localizado a 15 kilómetros al suroeste de San Marcos, Guerrero, en las coordenadas latitud 16.70 y longitud -99.49, y con una profundidad de 10 kilómetros. Estas características favorecieron que el sismo fuera ampliamente percibido en diversas regiones.

SISMO Magnitud 6.5 Loc 4 km al SUROESTE de SAN MARCOS, GRO 02/01/26 07:58:15 Lat 16.77 Lon -99.41 Pf 5 km pic.twitter.com/5k8kOCDuZC — Sismológico Nacional (@SSNMexico) January 2, 2026

Datos preliminares del SSN indicaron que el temblor fue considerado como “severo”, particularmente en la zona de San Marcos, por lo que las autoridades activaron protocolos de monitoreo y evaluación de posibles daños en las áreas donde fue sentido con mayor intensidad.

En la CDMX, la alerta sísmica se escuchó en distintos puntos, lo que permitió que miles de personas realizaran evacuaciones preventivas. Como medida de seguridad, fue suspendida momentáneamente la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, mientras se llevaban a cabo revisiones en las instalaciones de Palacio Nacional.

Así percibió la presidenta Claudia Sheinbaum el sismo y pidió a los asistentes a la mañanera desalojar con tranquilidad. pic.twitter.com/5cNapVQwl8 — JorgeArmandoRocha (@JorgeArmandoR_) January 2, 2026

Autoridades descartan daños graves tras primeras evaluaciones

Durante su mensaje posterior al sismo, la presidenta Sheinbaum informó que se comunicó con la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, quien convocó al Consejo Estatal de Protección Civil para coordinar las acciones de respuesta. “Hasta ahora parece que no hay daños graves”, señaló la mandataria.

⚠️ A C T U A L I Z A C I Ó N ⚠️



Sobre el sismo registrado esta mañana, de acuerdo con el @SismologicoMX, fue de magnitud 6.5, con epicentro a 4 km al suroeste de San Marcos. Desde el primer momento estamos en contacto permanente con los municipios de las ocho regiones del… — Evelyn Salgado Pineda (@EvelynSalgadoP) January 2, 2026

Sheinbaum también precisó que, en el caso de la capital del país, se realizaron sobrevuelos con helicópteros como parte del protocolo de seguridad, y en una primera revisión, se informa que tampoco hay daños en la capital mexicana.

Autoridades de Protección Civil indicaron que continúan los recorridos de inspección en zonas estratégicas, especialmente en inmuebles públicos, hospitales, escuelas y vialidades principales, con el objetivo de descartar afectaciones estructurales.

El Gobierno de Morelos informó que el sismo fue percibido en varios municipios del estado, aunque hasta el momento no se reportan personas lesionadas ni daños materiales de consideración. Las autoridades locales pidieron a la población mantenerse atenta a la información oficial.

En tanto, la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, informó a través de sus redes sociales que el movimiento telúrico se sintió fuerte en diversas zonas del estado, por lo que se activaron los protocolos de evaluación correspondientes.

Sismo con epicentro en Guerrero, se sintió fuerte en varias partes de #Veracruz.

Protección civil del estado en evaluación del territorio.

Se pide mantener la calma. — Rocío Nahle (@rocionahle) January 2, 2026

La Coordinación Estatal de Protección Civil de Veracruz detalló que el sismo fue percibido en las regiones de Tres Valles, Córdoba, Los Tuxtlas, Xalapa, Orizaba, Huatusco y Coatzacoalcos, donde las fuerzas de tarea realizan recorridos de verificación de manera coordinada.

“Al momento no se reportan afectaciones en infraestructura estratégica y las fuerzas de tarea continúan realizando recorridos de verificación”, informó la dependencia, al tiempo que reiteró el llamado a la población a conservar la calma.

Especialistas en sismología señalaron que la baja profundidad del sismo, estimada en 10 kilómetros, fue un factor clave para que el movimiento se sintiera con mayor intensidad en zonas alejadas del epicentro, incluyendo el Valle de México y regiones del Golfo.

El SSN informó que se mantiene el monitoreo permanente de la zona sísmica de Guerrero, una de las más activas del país, y no descartó la posibilidad de réplicas, por lo que pidió a la ciudadanía mantenerse informada a través de canales oficiales.

Autoridades federales y estatales reiteraron la importancia de revisar planes familiares de protección civil, identificar zonas seguras y atender las recomendaciones de Protección Civil, especialmente en entidades con alta actividad sísmica.

Hasta este momento, no se reportan personas lesionadas ni daños materiales graves, aunque el monitoreo continúa en Guerrero y los estados donde el sismo fue percibido.

