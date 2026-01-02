Pink con una foto desde el hospital habla de su salud: “Una nueva cicatriz”

Alecia Beth Moore-Hart, mejor conocida en el mundo del entretenimiento como Pink, compartió una particular foto en su cuenta de Instagram, dado que sale en la cama de un hospital con un parche en su cuello. De esa manera, aprovechó para enviarle sus mejores deseos a sus fans y, aunque todo parecía emotivo, se sincera sobre su salud.

“Quiero decir Feliz Año Nuevo a todos. Estoy tan feliz de decir adiós al año de la serpiente y darle la bienvenida al caballo. Estoy dejando atrás todo mi dolor en 2025. Este año fue extraordinario para todos nosotros y corrió el espectro de absolutamente devastador a ligeramente molesto. Entre todo eso, había tanta belleza. Y tengo que levantarme todos los días, levantarme de la cama y seguir con mis asuntos”, escribió.

La cantante explicó que durante el año 2025 tuvo experiencias maravillosas, pero otras no tanto, y es que a sus 46 años suma una nueva cicatriz a su cuerpo debido a que entendió que tenía una situación que los médicos debían solventar. Por ello, destacó la importancia de cuidarse, dado que a su organismo es quien le debe todo lo que tiene hasta la fecha. Además, tiene varias presentaciones este 2026.

“He realizado sueños este año, así como pesadillas. Y termino el año dándole reverencia, prestando atención y a arreglar mi cuerpo. Puede que no sea un lifting facial elegante, pero estoy recibiendo dos nuevos discos brillantes en mi cuello. Una nueva cicatriz, un nuevo recordatorio de que aprecio este recipiente que tengo y lo uso para todo lo que vale la pena“, añadió.

Pink explicó que el 2026 lo recibió desde un centro de salud, dado que no la pudieron dar antes de alta, pero confía en que todo valdrá la pena para todo lo que le espera este año, tanto profesional como personalmente. Además, explicó que también brindará ayuda a aquellos que tanto lo necesitan, así como pretende darle prioridad a su alegría.

“Mientras me siento aquí sola en la víspera de Año Nuevo en una habitación de hospital, mientras mi familia está felizmente haciendo snowboard, sé que 2026 va a ser mejor porque esa es la elección que he hecho. Espero y rezo que cada persona pueda pedir ese deseo, tener esa elección. Sé que eso no es una realidad para algunos. Trabajaré este año para ayudar a preservar las decisiones de otros para tomar por sí mismos y sus familias y esta misma búsqueda de la felicidad”, dijo.

