En video: llegó a Nueva York el avión que trasladó a Maduro desde Guantánamo

El avión Boeing 757 que trasladó a Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores desde Guantánamo aterrizó este sábado en Nueva York, donde está previsto que comparezcan en los próximos días ante un tribunal federal para responder a acusaciones de narcoterrorismo.

Fuerzas estadounidenses los capturaron esta madrugada en Caracas.

Información en desarrollo…

