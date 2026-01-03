window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-network'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

En video: llegó a Nueva York el avión que trasladó a Maduro desde Guantánamo

Está previsto que Nicolás Maduro y Cilia Flores comparecerán en los próximos días ante un tribunal federal para responder a acusaciones de narcoterrorismo

En video: avión que trasladó a Maduro desde Guantánamo aterriza en Nueva York

Nicolás Maduro tras ser capturado por Estados Unidos. Crédito: Donald Trump / Truth Social | Cortesía

Avatar de Luis De Jesús

Por  Luis De Jesús

El avión Boeing 757 que trasladó a Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores desde Guantánamo aterrizó este sábado en Nueva York, donde está previsto que comparezcan en los próximos días ante un tribunal federal para responder a acusaciones de narcoterrorismo.

Fuerzas estadounidenses los capturaron esta madrugada en Caracas.

Información en desarrollo…

