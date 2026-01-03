Captura de Maduro en Venezuela: puertorriqueños cerca de Roosevelt Roads en Ceiba sospechaban que algo iba a pasar

NUEVA YORK – Desde la víspera de Año Nuevo, residentes y líderes en Ceiba, Puerto Rico, detectaron movimientos irregulares en la antigua base naval de ese municipio, lo que desató especulaciones sobre los próximos movimientos por parte de las autoridades militares estadounidenses en términos de Venezuela.

Monisha Ríos, líder comunitaria en el municipio, relató a El Nuevo Día haber escuchado “mucho movimiento de aeronaves pesadas como los C-130, así como F-35 y otros aviones de combate, además de helicópteros Seahawk”.

“Anoche (viernes) no escuché más que un F-35 despegar desde aquí durante la noche. Luego, en la mañana, después de que ocurrió el ataque contra Venezuela, comencé a escuchar muchos de los aviones de combate regresando a Roosevelt Roads”, relató Ríos sobre lo acontecido antes y después de que transcendiera la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa por parte de la Administración Trump.

Cuestionada sobre si divisó algún tipo de movilización de detenidos a la antigua base o escuchado al respecto, Ríos respondió: “Eso no lo sé y no he escuchado nada. Sé que los aviones que tienen aquí están armados. Sé que hay algunas municiones aquí. No sé si todavía están aquí o si fueron trasladadas a otros lugares”.

La residente dijo tener miedo por lo que pueda ocurrir a raíz de la detención “ilegal” de Maduro, no solo en Venezuela, sino en la isla.

“Tengo miedo. Sé que las acciones que se tomaron contra Venezuela, independientemente de la opinión que tenga cada quien sobre su política, son ilegales según el derecho internacional y las reglas de enfrentamiento. No hay forma de evitarlo: es ilegal. Temo por las vidas inocentes en Venezuela, porque en la guerra siempre los civiles resultan afectados”, manifestó.

“Temo por nosotros aquí, porque ahora no sabemos qué va a pasar de un momento a otro, ni si habrá algún tipo de represalia, que en este punto sería legal y estaría justificada según la ley, porque el ataque contra Venezuela fue ilegal y ellos tienen derecho a defenderse. No sé si otros países con intereses en Venezuela se involucrarán o no, y eso me preocupa aún más, porque somos pueblos hermanos con Venezuela”, concluyó.

De acuerdo con el reporte del periódico local, en el aeropuerto José Aponte De la Torre, en lo que antes era la base naval en Ceiba, la presencia militar hoy era mínima y más de 10 aeronaves militares permanecían estacionadas.

Sin embargo, uno de los oficiales le indicó a las personas en el exterior, incluyendo miembros de la prensa, que no podían fotografiar o tomar videos por motivos de seguridad.

¿Maduro trasladado a Puerto Rico?

Por su parte, el alcalde de Ceiba, Samuel Rivera Báez, rechazó los rumores de que Maduro pudo haber sido trasladado a Puerto Rico.

“He escuchado varios comentarios; no es nada oficial”, declaró al referido medio el ejecutivo municipal.

“Hablé con la gobernadora de Puerto Rico (Jenniffer González), hablé con Norberto (Negrón Díaz), director de (la Autoridad de) Puertos, y realmente no hay nada oficial. Sabemos que el aeropuerto de Ceiba, el aeropuerto más grande del Caribe, es un aeropuerto a nivel logístico, a nivel militar, que ellos tienen un poderío bastante grande en esa área”, agregó Rivera Báez.

El alcalde argumentó que, durante los últimos días, el despegue de aviones se volvió rutinario desde las 11:57 p.m. hasta poco después de las 11:00 a.m. “Y yo sabía, todos los ceibeños sabían, que algo raro estaba pasando sobre una misión específica”, reveló.

Según Rivera Báez, antes podían pasar semanas sin que se reportaran esos movimientos.

“(Antes) podía pasar semanas y no salían unos aviones de esa magnitud, pero ya era algo (de) todos los días a una misma hora y ya se sabía de que se estaba acercando esa misión que se supone que se cumpliera hace semanas atrás”, contó.

“Nosotros nos levantamos con el arresto. Los militares son unas personas muy cuidadosas con dar información privilegiada, pero sí sabíamos que algo estaba pasando raro con todos los movimientos que estaban pasando aquí en Ceiba y a nivel aéreo. Sabíamos que iba a pasar durante esta misma semana”, señaló.

A mediados de noviembre, la base naval que llevaba cerrada hacía más de 20 años fue habilitada para prácticas militares y aterrizaje y salida de aviones.

Las operaciones en la base fueron resultado de acuerdos con la Autoridad de los Puertos, que podrían dejar $5 millones anuales en ingresos, según su director ejecutivo.

Como parte de su estancia, los militares arreglaron la pista de aterrizaje y la torre de control.

Otras bases militares estadounidenses en Puerto Rico también han registrado mayor movimiento de efectivos en los últimos meses.

Zonas del país, como el balnerario de Arroyo, al sur de la isla, también han sido escenario de prácticas militares y de la llegada de equipo anfibio.

Por ser un territorio de EE.UU., miles de puertorriqueños han servido en las Fuerzas Armadas estadounidenses desde el siglo pasado. Puerto Rico no cuenta con su propia milicia.

Los opositores a la presencia militar consideran que el aumento en el despliegue evidencia la falta de soberanía de Puerto Rico.

También catalogan la movilización como un retroceso histórico en vista de la lucha de años por sacar la Marina de Guerra de Vieques y Culebra. Hasta el momento, no se ha informado de nuevas prácticas en esas islas municipios.

Este sábado, la Administración Federal de Aviación (FAA) ordenó restringir temporalmente el espacio aéreo en Puerto Rico para las aerolíneas estadounidenses, esto por motivos de seguridad en respuesta a la intervención de la Administración Trump en Venezuela.

Miles de pasajeros se encuentran varados en la isla.

