En vivo: mensaje de Trump sobre acción militar en Venezuela y detención de Maduro

El presidente Donald Trump ofrece detalles sobre el ataque militar de Estados Unidos en Venezuela y la detención del mandatario de ese país, Nicolás Maduro.

La transmisión desde Mar-a-Lago está programada para las 11:00 a.m. del Este (8:00 a.m. Pacífico), donde s se espera que el presidente ofrezca más detalles de la acción militar y la persecución de Maduro.

Trump afirmó en Truth Social que se había detenido a Maduro, esto luego de varios ataques en la ciudad de Caracas, la madrugada de este sábado.

Tras el arresto de Maduro es posible que se instale un gobierno en Venezuela, el cual podría ser liderado por María Corina Machado.

Trump ofreció más información sobre la operación estadounidense contra Maduro en Venezuela.

“Si hubieras visto lo que pasó, lo vi literalmente, como si estuviera viendo un programa de televisión. Y si hubieras visto la velocidad de la violencia, ya sabes, dicen que la velocidad de la violencia, usan ese término”, expresó. “Fue algo asombroso, un trabajo asombroso el que hicieron estas personas. Nadie más podría haber hecho algo igual. El equipo hizo un trabajo increíble”.