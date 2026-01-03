Trump: Maduro será enviado a Nueva York; gobernadora Hochul garantiza “seguridad” y critica los ataques

Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores están en ruta a ser juzgados en Nueva York luego de ser retirados esta madrugada del poder en un ataque militar de EE.UU. en Venezuela.

Así lo confirmó el mandatario republicano Donald Trump al mediodía en una intensa conferencia de prensa desde su residencia privada Florida en Mar-a-Lago (Florida), acompañado del secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Guerra, Pete Hegseth.

Una hora antes, la gobernadora demócrata de Nueva York, Kathy Hochul, criticó la acción militar en un mensaje en Twitter/X: “Esta mañana me informaron sobre los acontecimientos en Venezuela con Nicolás Maduro, tras el flagrante abuso de poder del presidente Trump al actuar sin la aprobación del Congreso.

Nueva York alberga una vibrante comunidad venezolana, y me solidarizo con las familias, tanto aquí como en el extranjero, en su anhelo de un futuro mejor y más estable. Si bien no existen amenazas creíbles contra Nueva York en este momento, la Policía Estatal está coordinando con las fuerzas del orden para monitorear la situación y garantizar la seguridad de los neoyorquinos“.

Previamente esta mañana Pam Bondi, fiscal general de EE.UU., anunció en la misma red social que “Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, han sido acusados ??formalmente en el Distrito Sur de Nueva York. Nicolás Maduro enfrenta cargos de conspiración para el narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, y conspiración para la posesión de ametralladoras y artefactos destructivos contra Estados Unidos. Pronto se enfrentarán a todo el peso de la justicia estadounidense en territorio estadounidense y ante tribunales estadounidenses“.

Y agregó: “En nombre de todo el Departamento de Justicia de Estados Unidos, quiero agradecer al presidente Trump por tener el valor de exigir rendición de cuentas en nombre del pueblo estadounidense, y un enorme agradecimiento a nuestras valientes fuerzas armadas que llevaron a cabo la increíble y exitosa misión para capturar a estos dos presuntos narcotraficantes internacionales”.

Al momento el recién nombrado alcalde Zohran Mamdani, quien se define como “socialista”, no ha emitido comentarios sobre los traslados anunciados a Nueva York por Trump; pero en octubre, durante su campaña, calificó a Maduro de dictador y lo culpó por la emigración masiva venezolana.

En NYC la lista de los latinos de mayor crecimiento desde el año 2019 la encabezan los venezolanos, con un incremento de más del doble entre ese año y 2024.

