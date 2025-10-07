Zohran Mamdani calificó a Maduro de dictador y lo culpó por la migración venezolana

El candidato demócrata socialista a la alcaldía de Nueva York, Zohran Mamdani, dejó clara su posición frente a Nicolás Maduro, al calificarlo de “dictador” y subrayar que su visión política no tiene relación con modelos autoritarios.

Mamdani, quien podría convertirse en el primer alcalde inmigrante de Nueva York en generaciones, dijo que su propuesta de socialismo democrático se basa en la participación ciudadana, el respeto al Estado de derecho y las libertades civiles, en contraste con regímenes que concentran el poder.

“Mi visión es completamente opuesta a regímenes autoritarios como el de Maduro. Yo creo firmemente en los procesos democráticos y en el estado de derecho”, declaró Mamdani a Univision sobre las diferencias entre su ideología y el modelo venezolano.

El político, identificado con el ala progresista del Partido Demócrata, recordó que su programa está centrado en mejorar la calidad de vida de los neoyorquinos a través de políticas de vivienda, transporte y bienestar social.

Entre sus principales propuestas mencionó:

Congelar la renta para más de 2 millones de inquilinos con apartamentos de renta estabilizada.

Transporte público gratuito para todos los residentes.

Cuidado infantil universal, financiado mediante una reforma fiscal progresiva.

“Congelar la renta para más de 2 millones de inquilinos no requiere dinero de la ciudad. Es una decisión que impide que los propietarios aumenten los precios en alrededor de un millón de apartamentos. Esto ya se ha hecho antes”, explicó el candidato a la cadena de noticias.

Mamdani también detalló cómo planea financiar sus programas y reafirmó su distancia de los modelos económicos centralizados como el venezolano. Su plan contempla aumentar la tasa impositiva corporativa estatal para igualarla con la de Nueva Jersey, lo que permitiría recaudar $5,000 millones de dólares y afectaría solo a las corporaciones más rentables.

Además, propone que el 1% más rico de los neoyorquinos, aquellos que ganan más de $1 millón de dólares anuales, paguen 2% adicional en impuestos sobre la renta personal, lo que sumaría otros $4,000 millones de dólares al presupuesto.

Mamdani destacó que, a diferencia del modelo venezolano basado en la nacionalización de industrias, su propuesta busca un sistema tributario progresivo dentro del marco capitalista existente.

Zohran Mamdani cuestionó a Maduro por la crisis migratoria

El aspirante también cuestionó en Univision las consecuencias del régimen de Maduro en la crisis migratoria que ha afectado a millones de venezolanos. Prometió que, si resulta electo, mantendrá a Nueva York como ciudad santuario y protegerá los derechos de los inmigrantes.

“Estaré orgulloso de ser el primer alcalde inmigrante en generaciones, y de defender nuestras políticas de ciudad santuario. Donald Trump puede creer que está por encima de la ley, pero no lo está”, expresó.

Mamdani abordó asimismo el tema de la seguridad e insistió en que su propuesta difiere de los modelos de control policial autoritarios. Plantea una reforma al Departamento de Policía de Nueva York para crear un Departamento de Seguridad Comunitaria, que atienda crisis como la indigencia y la salud mental sin criminalizarlas.

