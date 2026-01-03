Un calendario honra el trabajo de los perros policía de la ciudad de Nueva York

En una ciudad compleja como Nueva York, donde millones de personas se mueven a diario, algunos héroes anónimos de cuatro patas tienen una gran responsabilidad. Estos no son humanos, sino perros adiestrados de élite que poseen un sentido del olfato y una capacidad de detección que supera con creces lo que resulta imperceptible tanto para la vista, como para el olfato humano. Su presencia es vital para la seguridad pública.

Como reconocimiento a su servicio y a su papel crucial en la protección de los neoyorquinos y millones de visitantes, estos valientes oficiales son nuevamente los protagonistas de la décima edición del Calendario Caninos y Amigos 2026 del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York (NYPD).

Estos leales y altamente capacitados colaboradores, denominados internacionalmente como K-9, son miembros esenciales de la Uniformada.

Esta iniciativa que surgió para apoyar a la Fundación Policía de la Ciudad de Nueva York, una organización sin fines de lucro dedicada a mejorar el trabajo de los uniformados, este año incluyó a 20 peludos y a los oficiales encargados de su cuidado.

Cuatro de los agentes policiales que modelan en esta edición son de origen hispano, pertenecientes a la Unidad de Comando de Respuesta Crítica de la Oficina de Contraterrorismo, la Unidad de Servicios de Emergencia, la Unidad Montada y la Oficina de Tránsito.

Uno de ellos, el sargento Edwin Rodríguez de origen dominicano, no solo ilustra el mes de agosto con su inseparable ‘Ariana’, una labradora que está junto a él desde hace cuatro años. Con este afinado sabueso atiende alertas de explosivos en el sistema del Subway.

“Llevamos cuatro años juntos desde que este inteligente ejemplar tuvo ocho meses continuos de entrenamiento. Su nombre ‘Ariana’ es en homenaje a una oficial dominicana que fue asesinada en un caso de violencia doméstica”.

Cada uno de los canes lleva nombre de oficiales que perdieron la vida sirviendo al cuerpo policial más grande del país. En el caso de la aliada de Rodríguez, para ir tras la huella de amenazas de explosivos, su nombre es en honor a la oficial Arianna Reyes -Gómez quien fue apuñalada en 2022 hasta la muerte dentro de su casa en El Bronx por su pareja.

Un entrenamiento riguroso prepara a estos miembros activos de NYPD, para tareas de la más alta importancia, desde la prevención de ataques terroristas, actuando como una primera línea de defensa, hasta el rastreo de personas en circunstancias extremas y a menudo peligrosas.

El sargento Edwin Rodríguez, de origen dominicano, desde hace cuatro años no se separa de su “colega” Arianna. (Foto: Fernando Martínez – Impremedia)

Asociación hombre-perro

Este grupo de oficiales, en esencia, son una herramienta invaluable en la “caja de seguridad” de la Gran Manzana.

El lanzamiento oficial de esta edición se ha llevado a cabo esta semana, marcando otro año de celebración de la singular asociación entre el hombre y el perro en el cumplimiento del deber.

Cada mes del calendario no solo exhibe imágenes de estos ejemplares caninos en acción y con sus compañeros humanos, sino que también sirve para recordar el compromiso del NYPD con la seguridad a través de todos sus recursos, tanto humanos como caninos.

“Esta es la décima edición del calendario de perros policía y amigos del NYPD. Esto realmente destaca el trabajo que los oficiales del NYPD están haciendo en toda la ciudad para mantenerla segura con sus compañeros caninos y, por supuesto, los caballos de la unidad montada”, informó Taylor Kahn, directora de desarrollo de la fundación.

La portada de este año presenta a Chase, Taso, Rett y Cato en la Grand Central Terminal junto a sus adiestradores.

El mes de marzo está representado por la detective Katrina Narvaez se convirtió en policía para honrar el legado de su padre y está fascinada que 22 años después, le asignaron un labrador de pelo duro en la Unidad de Servicios de Emergencia.

Narvaez trabaja con su perro, Freddy, que lleva el nombre de su padre, quien murió en acto de servicio.

“Me siento honrada de que me permitieran ponerle el nombre de mi padre. No estaba segura de si lo iban a permitir”, comentó la orgullosa oficial.

La detective Katrina Narvaez se convirtió en policía para honrar el legado de su padre y está fascinada que 22 años después, le asignaron un labrador de pelo duro en la Unidad de Servicios de Emergencia que se llama Freddy, como su progenitor. (Foto: Fernando Martínez- Impremedia)

El dato:

$35 cuesta este almanaque y se puede comprar en www.nycpolicefoundation.org. Las ganancias se destinan a los programas de la fundación que apoyan al NYPD.

Este artículo fue publicado originalmente en LatidoBeat, una coalición de organizaciones locales líderes de noticias en español, unidas para difundir la rica diversidad de las voces latinas a lo largo de Estados Unidos. Actualmente incluye a La Opinión (Los Ángeles), El Diario (New York), La Raza (Chicago), La Prensa de Houston, La Prensa de Orlando, El Comercio de Colorado y La Noticia (Charlotte). Lee más noticias en LatidoBeat. Síguenos en Facebook, Linkedin e Instagram.